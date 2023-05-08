Учетная ставка 2023: в НБУ объяснили, ждать ли измений и когда

В Нацбанке отмечают, что потенциал снижения учетной ставки на горизонте монетарной политики существенно ограничен негативными последствиями войны.

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В Комитете по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) считают, что регулятор может пойти на снижение учетной ставки до конца 2023 года. Ожидается, что это произойдет ближе к IV кварталу, но все зависит от смягчения валютных ограничений. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора итоги дискуссии от 26 апреля 2023 года, во время которой правление НБУ согласилось сохранить учетную ставку в размере 25%.

Так, большинство участников дискуссии считают, что к концу 2023 года НБУ может снизить учетную ставку до 21%. Предполагается, что оптимальным временем для начала цикла снижения ставки является IV квартал.

"Такой тайминг обуславливается приоритетностью задачи по смягчению части валютных ограничений. На начальном этапе валютной либерализации неизменная учетная ставка будет важным инструментом управления ожиданиями и рисками. Только НБУ будет иметь достаточно подтверждений относительно контролируемости курсовых и инфляционных процессов в условиях смягчения административных процедур сможет начать цикл снижения учетной ставки без создания угроз макрофинансовой стабильности", — сказано в сообщении.

При этом потенциал снижения учетной ставки на горизонте монетарной политики существенно ограничен негативными последствиями войны. Причина: Украина нуждается в значительным периоде восстановления производственных мощностей, экспорта и возврата вынужденных мигрантов, тогда как потребности в импорте на этапе восстановления будут значительными.

"При таких условиях поддержание курсовой устойчивости потребует от НБУ проведения последовательной политики по обеспечению высокой привлекательности сбережений в гривне и снижению давления на международные резервы. С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить снижение учетной ставки, которое , однако, будет достаточно медленным", – подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что к концу 2024 года размер учетной ставки будет составлять 18%.

Учетная ставка — что это такое

Инструмент, с помощью которого Национальный банк Украины влияет на инфляцию. Регулятор увеличивает ставку, чтобы сдержать рост цен или снижает ее, чтобы повысить экономическую активность.

До широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину учетная ставка была зафиксирована на уровне 10%, а за полгода до этого — 6%. В июне прошлого года НБУ повысил ставку до 25%.

Ранее Фокус писал, рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках. Еще Фокус сообщал, что в 2023 году Нацбанк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса.