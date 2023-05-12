ООН выплатит новую денежную помощь украинцам: кто может рассчитывать на поддержку

Украина ведет переговоры с ООН по поводу новых выплат для граждан страны, которые пострадали из-за войны. Фокус рассказывает, кому на этот раз хотят выплатить материальную помощь.

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Украинское правительство планирует договориться о дополнительных выплатах для украинских пенсионеров. Так, Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

Кому из пенсионеров будут доплачивать

Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3 тысяч гривен.

Это касается тех граждан, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных денежных выплат от международных организаций (после заполнения формы на платформе "єДопомога") и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022.

Подробные условия реализации Проекта, категории получателей помощи и обмена информацией для проведения выплаты помощи будут определены в Меморандуме о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины.

Украинца выплачивают компенсацию за поврежденное жилье

С 10 мая 2023 года в Украине заработала программа компенсации за поврежденное жилье "єВідновлення". В рамках программы государственную денежную помощь будут предоставлять для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России. Деньги можно будет использовать для ремонта:

кровли;

замены окон или дверей;

восстановление пола и так далее.

Напомним, ранее Фокус писал, что некоторым переселенцам хотят отменить денежную помощь на проживание, заменив их адресными выплатами. Также мы рассказывали, кому из украинцев доплатят 1 тысячу гривен к пенсии в июне.