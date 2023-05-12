ООН виплатить нову грошову допомогу українцям: хто може розраховувати на підтримку

Україна веде переговори з ООН щодо нових виплат для громадян країни, які постраждали через війну. Фокус розповідає, кому цього разу хочуть виплатити матеріальну допомогу.

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Український уряд планує домовитись про додаткові виплати для українських пенсіонерів. Так, Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проекту Світової продовольчої програми ООН (ЗПС ООН). Проект постанови опубліковано на сайті Федерації профспілок для обговорення.

Кому з пенсіонерів доплачуватимуть

Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ЗПС ООН пенсіонерам, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3 тисяч гривень.

Це стосується тих громадян, які не отримували з 24 лютого 2022 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій (після заповнення форми на платформі "єДопомога") та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року.

Детальні умови реалізації Проекту, категорії одержувачів допомоги та обміну інформацією для проведення виплати допомоги будуть визначені у Меморандумі про взаєморозуміння між ЗПС ООН та Пенсійним фондом України.

Українця виплачують компенсацію за пошкоджене житло

З 10 травня 2023 року в Україні запрацювала програма компенсації за пошкоджене житло "єВідновлення". У межах програми державну грошову допомогу надаватимуть для дрібного чи некапітального ремонту житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Гроші можна буде використовувати для ремонту:

покрівлі;

заміни вікон чи дверей;

відновлення статі тощо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що деяким переселенцям хочуть скасувати грошову допомогу на проживання, замінивши їх адресними виплатами. Також ми розповідали, кому з українців доплатять 1 тисячу гривень до пенсії у червні.