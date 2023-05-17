Гуманитарный фонд выплатит украинцам больше 6 тысяч грн помощи: кто может подать заявку

Денежная помощь некоторым украинцам будут выплачивать в течение трех месяцев после подтверждения заявки.

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Международная организация CARE Ukraine начала принимать заявки на начисление денежной помощи украинцам из трех областей. Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети Facebook.

Украинцам будут выплачивать по 2,2 тыс. грн на человека в течение трех месяцев. Общая сумма выплат составит 6,6 тыс. грн.

Кому предназначены деньги

Выплаты будут получать внутренне перемещенные лица из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, которые сейчас живут на территории Одесской, Ивано-Франковской или Винницкой области.

Так, заявку на денежную поддержку могут подавать переселенцы в Одесской области (из Болградской, Криничненской, Подольской, Городненской, Васильевской, Куяльницкой и Кубейской ОТГ), в Винницкой (из Липовецкой, Погребищенской, Могилев-Подольской ОТГ) и Ивано-Франковской (Косовской, Верховинской, Богородчанской ОТГ).

Чтобы заявку подтвердили переселенцы должны отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

лица с инвалидностью (I-II группа);

люди от 60 лет;

неполные семьи, в которых один взрослый (отец/мать) самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях;

многодетные семьи, в составе которых трое и более детей младше 18 лет;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, члены которых имеют хронические болезни.

Как подать заявку на денежную помощь

Для регистрации понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

справку ВПЛ;

документы, подтверждающие статус (справки о заболеваниях или инвалидности, удостоверения и т.д.);

банковские реквизиты.

Подробную информацию о том, где и до скольки работают пункты регистрации можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее Фокус писал, что некоторым переселенцам хотят отменить денежную помощь на проживание, заменив их адресными выплатами. Также мы рассказывали, кому из украинцев доплатят 1 тысячу гривен к пенсии в июне.