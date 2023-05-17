Гуманітарний фонд виплатить українцям більш ніж 6 тисяч грн допомоги: хто може подати заявку

Грошову допомогу деяким українцям виплачуватимуть протягом трьох місяців після підтвердження заявки.

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Міжнародна організація CARE Ukraine почала приймати заявки на нарахування грошової допомоги українцям із трьох областей. Про це йдеться в повідомленні організації у соціальній мережі Facebook.

Українцям виплачуватимуть по 2,2 тис. грн на особу протягом трьох місяців. Загальна сума виплат становитиме 6,6 тис. грн.

Кому призначено гроші

Виплати отримуватимуть внутрішньо переміщені особи з Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, які зараз мешкають на території Одеської, Івано-Франківської чи Вінницької області.

Заявку на грошову підтримку можуть подавати переселенці в Одещині (з Болградської, Криничненської, Подільської, Городненської, Василівської, Куяльницької та Кубейської ОТГ), у Вінницькій (із Липовецької, Погребищенської, Могилів-Подільської ОТГ) та Івано-Франківській (Косівської, Верховинської, Богородчанської ОТГ) областях.

Щоб заявку підтвердили, переселенці повинні відповідати хоча б одному з критеріїв уразливості:

особи з інвалідністю (І-ІІ група);

люди віком від 60 років;

неповні сім'ї, в яких один дорослий (батько/мати) самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей;

багатодітні сім'ї, в складі яких троє та більше дітей, молодих за 18 років;

сім'ї з вагітними та жінками, що годують;

сім'ї, члени яких мають хронічні недуги.

Як подати заявку на грошову допомогу

Для реєстрації знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

довідку ВПО;

документи, що підтверджують статус (довідки про захворювання чи інвалідність, посвідчення тощо);

банківські реквізити.

Детальну інформацію про те, де саме та за яким графіком працюють пункти реєстрації, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що деяким переселенцям хочуть скасувати грошову допомогу на проживання, замінивши їх адресними виплатами. Також ми розповідали, кому з українців доплатять 1 тисячу гривень до пенсії в червні.