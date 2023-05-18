Цена продуктов для борща изменится: что может вскоре существенно подешеветь

Снижение розничных цен на некоторые продовольственные товары уже началось и в ближайшие несколько месяцев должно ускориться. На чем граждане смогут сэкономить в ближайшее время?

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В Украине замедляется инфляция. Согласно данным Госстата, наиболее заметно с начала 2023 года снизились цены на следующие продукты питания:

яйца куриные: -7%;

подсолнечное масло: -2,2%.

"Снижение цен на яйца обусловлено сезонным увеличением предложения от домохозяйств в связи с теплой погодой. Что касается подсолнечного масла, причиной стало усложнение его экспорта, увеличение предложения на внутреннем рынке и снижение мировых цен", — объясняет тенденции в комментарии Фокусу Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Цены на яйца в Украине уже начали снижаться Фото: Наталия Богута

По информации Госстата, среди всех товаров и услуг за январь-апрель 2023 года больше всего подорожали овощи, которые прибавили в цене 42,6%. Поскольку в апреле их удорожание замедлилось до 0,3%, Фокус в своем новом обзоре приходит к выводу, что вскоре можно ожидать сезонной стабилизации и снижения цен на эту группу товаров.

"В ближайшие месяцы следует ожидать ощутимое снижение цен на овощи, особенно борщового набора [капуста, свекла, морковь, лук, помидоры]. Кроме традиционного сезонного фактора на стоимость овощей будет влиять увеличение их насаждений в центральной Украине, а также частичное возобновление производства в деоккупированной Херсонской области", — прогнозирует Светлана Литвин.

Собеседница Фокуса напоминает, что в прошлом году Украина столкнулась с большими проблемами с урожаем овощей из-за оккупации Херсонской области, потому что быстро наладить производство в других регионах было невозможно. Добавил проблем и российский энергетический терроризм. Ведь из-за перебоев с электроэнергией даже собранный урожай сохранить было тяжело.

В 2023 году лук уже не будет стоить так дорого, как в марте Фото: Мария Бабенко

Однако в этом году Светлана Литвин уже не видит оснований для значительных скачков цен на отдельные продукты, как, например, это было в последний год с куриными яйцами и луком. Уже в последующие месяцы разнообразные салаты и горячие блюда из свежих овощей будут обходиться гражданам заметно дешевле, что позволит разнообразить свое меню. Между тем полезная гречка, по меньшей мере, больше не будет дорожать. Ведь ее урожая теперь достаточно для удовлетворения потребностей украинцев.

Правда, есть определенные опасения, что с 1 июля 2023 года ускорению инфляции будет способствовать возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо в 20%, из-за чего различные виды топлива на автозаправках подорожают на 5-7 грн на литр. Тем не менее Светлана Литвин считает, что риск ускорения инфляции и подорожания продовольствия из-за предстоящего возврата НДС на топливо незначителен.

"Конечно, возврат НДС на топливо может привести к удорожанию продовольствия. Однако говорить о резком росте цен оснований нет. В последние месяцы мы наблюдаем постепенное снижение стоимости горючего и поэтому возврат НДС фактически вернет цены к уровню начала года", — комментирует Литвин.

Напомним, по последним данным Госстата за начало 2023 года топливо подешевело на 12,1%. Угрожает ли украинцам дефицит горючего и как изменятся летом цены на него Фокус рассказывает в своем новом обзоре. В другой публикации Фокус дает подробный прогноз относительно уровня инфляции в 2023 году.