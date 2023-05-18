Ціна продуктів на борщ зміниться: що може невдовзі суттєво подешевшати

Зниження роздрібних цін на деякі продовольчі товари вже розпочалося й в наступні кілька місяців має прискоритись. На чому громадяни зможуть заощадити найближчим часом?

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В Україні сповільнюється інфляція. Відповідно до даних Держстату, найбільш помітно з початку 2023 року знизилися ціни на наступні продукти харчування:

яйця курячі: -7%;

олія соняшникова: -2,2%.

"Зниження цін на яйця обумовлені сезонним збільшенням пропозиції від домогосподарств в зв’язку з теплою погодою. Щодо соняшникової олії, причиною стало ускладненння її експорту, збільшення пропозиції на внутрішньому ринку та зниження світових цін", — пояснює тенденції у коментарі Фокусу Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Ціни на яйця в Україні вже почали знижуватись Фото: Наталія Богута

За інформацією Держстату серед усіх товарів та послуг за січень-квітень 2023 року найбільше подорожчали овочі, які додали в ціні 42,6%. Оскільки в квітні їх подорожчання уповільнилося до 0,3%, Фокус у своєму новому огляді приходить до висновку, що невдовзі можна очікувати сезонної стабілізації й подальшого зниження цін на цю групу товарів.

"В найближчі місяці варто очікувати відчутне зниження цін на овочі, особливо борщового набору [капуста, буряк, морква, цибуля, помідори]. Крім традиційного сезонного фактору на вартість овочів впливатиме збільшення їх насаджень в центральній Україні, а також часткове відновлення виробництва в деокупованій Херсонській області", — прогнозує Світлана Литвин.

Співрозмовниця Фокусу нагадує, що минулого року Україна зіткнулася з великими проблеми з урожаєм овочів через окупацію Херсонської області, бо швидко налагодити виробництво в інших регіонах було неможливо. Додав проблем й російський енергетичний тероризм. Адже через перебої з електроенергією навіть зібраний врожай зберегти було важко.

В 2023 році цибуля вже не буде коштувати так дорого, як в березні Фото: Марiя Бабенко

Проте цьогоріч Світлана Литвин вже не бачить підстав для значних стрибків цін на окремі продукти, як, наприклад, це було в останній рік з курячими яйцями та цибулею. Вже в наступні місяці різноманітні салати та гарячі страви зі свіжих овочів обходитимуться громадянам помітно дешевше, що дозволить урізноманітнити своє меню. Тим часом, корисна гречка, щонайменше, більше не буде дорожчати. Бо її врожаю цілковито достатньо для задоволення потреб українців.

Правда, є певні побоювання, що з 1 липня 2023 року прискоренню інфляції сприятиме повернення податку на додану вартість (ПДВ) на пальне у 20%, через що різні види палива на автозаправках подорожують на 5-7 грн на літр. Тим не менш, Світлана Литвин вважає, що ризик прискорення інфляції й подорожчання продовольства через майбутнє повернення ПДВ на пальне є незначним.

"Звісно, повернення ПДВ на пальне може призвести до подорожчання продовольства. Однак говорити про різке зростання цін підстав немає. В останні місяці ми спостерігаємо поступове зниження вартості пального і тому повернення ПДВ фактично поверне ціни до рівня початку року", — коментує Литвин.

Нагадаємо, за останніми даними Держстату за початку 2023 року пальне подешевшало на 12,1%. Чи загрожує українцям дефіцит пального та як зміняться влітку ціни на нього Фокус розповідає у своєму новому огляді. В іншій публікації Фокус дає детальний прогноз відносно рівня інфляції у 2023 році.