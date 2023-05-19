Транзит аммиака из России могут разрешить: Украина назвала условия, – СМИ

Москва стремится возобновить поставки аммиака по трубопроводу из Тольятти в порт "Южный" под Одессой. Киев желает расширить перечень товаров и географию портов в рамках "зерновой сделки", узнали журналисты.

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Украина может разрешить транзит российского аммиака через свою территорию, но для этого потребует расширения "зерновой сделки". Об этом сообщило 19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Россия является крупным экспортером аммиака и стремится возобновить его поставки по трубопроводу из Тольятти в черноморский порт "Южный" под Одессой. Этот порт рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год, отметило агентство.

До начала полномасштабной войны в Украине РФ экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год — это 20% мировых морских перевозок. ООН поддержала возобновление поставок аммиака для помощи глобальной продовольственной безопасности, указали журналисты.

Киев неоднократно заявлял о желании расширить перечень товаров и географию портов в рамках "зерновой сделки". Сейчас в соглашение включили три основных черноморских порта Украины, отметили Reuters в правительстве.

Текст соглашения, который согласовали 17 мая, не содержит упоминания трубопровода "Тольяти-Одесса". Для этого потребуется дополнительное соглашение, добавил собеседник.

"Мы говорим так — если сделка включает аммиакопровод, Украина должна получить дополнительные вещи, которые послужат нашим национальным интересам", — сказал источник.

Какие именно товары и порты хочет включить Украина в сделку, в правительстве не уточнили. Украинские чиновники ранее говорили о возможности экспорта стали через Черное море, заключило агентство.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар 18 мая заявил, что "зерновая сделка" не будет удовлетворять потребности России. Вопрос по аммиакопроводу, по его словам, находится в стадии дискуссии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 мая говорил о продлении на два месяца "зернового соглашения", которое позволяет вывозить из Украины зерно через порты в Черном море.