Транзит аміаку з Росії можуть дозволити: Україна назвала умови, – ЗМІ

Москва прагне відновити постачання аміаку трубопроводом із Тольятті до порту "Південний" під Одесою. Київ бажає розширити перелік товарів та географію портів у рамках "зернової угоди", дізналися журналісти.

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Україна може дозволити транзит російського аміаку через свою територію, але для цього вимагатиме розширення "зернової угоди". Про це повідомило 19 травня агентство Reuters із посиланням на джерело в уряді.

Росія є великим експортером аміаку і прагне відновити його постачання трубопроводом із Тольятті до чорноморського порту "Південний" під Одесою. Цей порт розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік, зазначило агентство.

До початку повномасштабної війни в Україні РФ експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік – це 20% світових морських перевезень. ООН підтримала відновлення постачання аміаку для допомоги глобальній продовольчій безпеці, зазначили журналісти.

Київ неодноразово заявляв про бажання розширити перелік товарів та географію портів у рамках "зернової угоди". Наразі до угоди включили три основні чорноморські порти України, зазначили Reuters в уряді.

Текст угоди, який узгодили 17 травня, не містить згадки про трубопровід "Тольятті-Одеса". Для цього буде потрібна додаткова угода, додав співрозмовник.

"Ми говоримо так — якщо угода включає аміакопровід, Україна має отримати додаткові речі, які послужать нашим національним інтересам", — сказало джерело.

Які саме товари та порти хоче включити Україна до угоди, в уряді не уточнили. Українські чиновники раніше говорили про можливість експорту через Чорне море, зробило висновок агентство.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар 18 травня заявив, що "зернова угода" не задовольнятиме потреби Росії. Питання щодо аміакопроводу, за його словами, перебуває у стадії дискусії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 17 травня говорив про продовження на два місяці "зернової угоди", яка дозволяє вивозити з України зерно через порти у Чорному морі.