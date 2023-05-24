Дефицит наличной гривны? В Украине резко упал спрос населения на доллары

Валютный коридор возможных курсовых колебаний в течение мая почти не изменился: 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€. Одной из причин стал дефицит наличной гривны.

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В мае на наличном валютном рынке колебания были не существенными, а спрос на наличные доллары со стороны населения существенно сократился. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Валютный риск. Что происходит с курсом доллара и как он изменится в июне".

Так, по словам главы департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, по состоянию на конец последнего месяца весны наличный курс прежде всего в обменных пунктах закрепился на отметке, которая в среднем лишь на 2-2,5% выше официального курса НБУ.

"Валютный коридор возможных курсовых колебаний в течение месяца также почти не изменился: 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€, а ежедневные курсовые колебания находятся в пределах 0,3-05 грн, то есть в течение мая на рынке не наблюдалось резких скачков", — говорит эксперт.

Эксперты объясняют: на стабильность валютного курса повлиял фактор дефицита наличной гривны.

"Пока не видим причин для ослабления гривны из-за дефицита наличных денег на руках. Даже несмотря на войну чувствуется сезонность, и гривна чувствует себя сильной, но вряд ли будут сильные движения в сторону укрепления, потому что на межбанковском рынке сильный спрос держится", — рассказал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринный.

При этом директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько констатирует: май был удачным для гривны на наличном рынке благодаря тому, что возникли важные для этого предпосылки.

"Прежде всего через принятые Национальным банком в апреле решения по увеличению лимита продажи наличной валюты банками до 120% от приобретенной у частных клиентов безналичной валюты. Это позволило крупным системным банкам с разветвленной сетью отделений и достаточным объемом клиентов-экспортеров предложить очень привлекательную цену в кассах Это направило часть спроса со стороны населения к банкам и стимулировало снижение наличного курса, особенно сильными эти тенденции были в первую и третью неделю мая, однако по мере приближения наличного курса к стоимости безналичного доллара с размещением на трехмесячном депозите (средний коридор курсов 37,2-37,4 грн/$), эти тенденции будут ослабевать", — считает она.

Эксперты говорят: прогнозировать в условиях войны — слишком сложная задача. Но именно к концу весны сложилась ситуация, когда предпосылок для девальвации гривны (резкого падения курса гривны к доллару) нет.

"Многое будет зависеть от ситуации на фронте, шагов валютной либерализации, о которых начали говорить у регулятора, динамики потребительского спроса и т.д. Было бы нечестно делать какие-то количественные прогнозы на горизонт более месяца, ведь ситуация очень стремительно может измениться в любой момент", — предупреждает Анна Золотько.

Напомним, ранее Фокус писал о возможности снижения учетной ставки уже в 2023 году. Так, в Комитете по монетарной политике НБУ считают, что это может произойти в IV квартале.

Также Фокус объяснял, почему Национальный банк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса.