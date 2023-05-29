Новые тарифы на свет: украинцам объяснили, сколько придется платить после подорожания
По словам члена Сергея Нагорняка, украинцы будут оплачивать счета за электроэнергию по единому тарифу.
Если тариф на электроэнергию подорожает до 2,88 грн за кВт/час — украинцы будут платить за свет больше на 150-200 гривен. Об это в эфире телемарафона сказал член комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
По его словам, после повышения цен в Украине появится единый тариф для бытовых потребителей.
"Достаточно решения Кабинета министров для того, чтобы увеличить цену на электроэнергию для населения и убрать порог. Порог убирается, со слов энергетиков и регулятора, для того, чтобы упростить учет. Когда есть порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того, чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения – 2,88 грн. В среднем цена вырастет где – то на 150-200 грн для среднестатистического потребителя", — сказал политик.
Он также добавил, что те, кто получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать и после пересмотра тарифов.Важно
Отметим, что сейчас тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт/час и 1,68 грн/кВт/час (с НДС), если объемы потребления превышают показатель в 250 кВт/час при потреблении объемов, превышающих этот показатель.
Тем временем на днях стало известно, что Национальная комиссия, отвечающая за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает установить единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с учетом НДС) с 1 июня 2023 года. По мнению регулятора, эти изменения позволят приблизить механизм возложения специальных обязательств (ПСО) к сбалансированному состоянию.
Также напомним, что в Украине в мае 2023 года стартовала масштабная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже наблюдается дефицит мощности.
Добавим, что по данным "Укрэнерго", ВС РФ выпустили по энергообъектам Украины более тысячи ракет и дронов, из которых 250 достигли цели. На ремонт оборудования компании, нужно около 1 млрд долларов.