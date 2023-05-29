Нові тарифи на світло: українцям пояснили, скільки доведеться платити після подорожчання

За словами члена Сергія Нагорняка, українці оплачуватимуть рахунки за електроенергію за єдиним тарифом.

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Якщо тариф на електроенергію подорожчає до 2,88 грн за кВт/год — українці платитимуть за світло більше на 150-200 гривень. Про це в ефірі телемарафону сказав член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, після підвищення цін в Україні з’явиться єдиний тариф для побутових споживачів.

"Досить рішення Кабінету міністрів для того, щоб збільшити ціну на електроенергію для населення і прибрати поріг. Поріг забирається, за словами енергетиків та регулятора, для того, щоб спростити облік. Коли є поріг до 150 кВт або вище, то можуть бути певні маніпуляції. І для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг та роблять єдиний тариф для всього населення – 2,88 грн. У середньому ціна зросте десь на 150-200 грн для середньостатистичного споживача", — сказав політик.

Він також додав, що ті, хто отримував субсидії, і надалі їх отримуватимуть і після перегляду тарифів.

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Зазначимо, що зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кВт/год та 1,68 грн/кВт/год (з ПДВ), якщо обсяги споживання перевищують показник у 250 кВт/год при споживанні обсягів, що перевищують цей показник.

Тим часом днями стало відомо, що Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з урахуванням ПДВ) з 1 червня 2023 року. На думку регулятора, ці зміни дозволять наблизити механізм покладання спеціальних зобов'язань до збалансованого стану.

Також нагадаємо, що в Україні у травні 2023 року стартувала масштабна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, тому в енергосистемі вже спостерігається дефіцит потужності.

Додамо, що за даними "Укренерго", ЗС РФ випустили по енергооб'єктах України понад тисячу ракет і дронів, з яких 250 досягли мети. На ремонт обладнання компанії потрібно близько 1 млрд доларів.