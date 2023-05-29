Инвесторам не понравилось: турецкая лира упала к рекордному минимуму после победы Эрдогана

По прогнозам некоторых аналитиков, турецкая лира может обвалиться на треть, если глава государства продолжит экономическую политику низких ставок.

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Курс турецкой лиры рухнул после победы Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что курс национальной валюты Турции снизился на 0,3% до 20,03 за доллар США — это рекордно низкий уровень. Журналисты отмечают, что обвал турецкой лиры связан с победой на выборах Реджепа Эрдогана. Инвесторы ждут, что он начнет ослаблять жесткий контроль государства над рынками.

Курс национальной валюты Турции снизился на 0,3% до 20,03 за доллар США Фото: Bloomberg

При этом аналитики считают, что лира ослабнет еще больше. Если глава государства будет и дальше проводить свою политику, направленную на удержания низких процентных ставок, то к концу 2023 года доллар будет стоить уже 28 лир. Аналитики Wells Fargo & Co ожидают, что валюта достигнет отметки 23лиры/за доллар к концу квартала.

"Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который коснется всех активов", – заявил журналистам стратег Tellimer Хаснайн Малик.

Отмечается также, что Центробанк Турции за последние 1,5 года потратил почти 200 млрд долларов на поддержку лиры. Чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция в 2022 году превысила 80%. В апреле 2023 года инфляция в Турции фиксировалась на уровне 44%.

Напомним, Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции 28 мая 2023 года. Центризбирком страны подсчитал 99,9% бюллетеней. Две недели назад, в первом туре выборов, Эрдоган опередил своего главного конкурента Кылычдароглу почти на 5 процентных пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

"Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы", — отметил украинский лидер.

Ранее Фокус писал, что будет, если на выборах президента в Турции победит Эрдоган.