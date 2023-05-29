Інвесторам не сподобалося: турецька ліра впала до рекордного мінімуму після перемоги Ердогана

За прогнозами деяких аналітиків, турецька ліра може впасти на третину, якщо глава держави продовжить економічну політику низьких ставок.

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Курс турецької ліри впав після перемоги Реджепа Ердогана у другому турі президентських виборів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляється, що курс національної валюти Туреччини знизився на 0,3% — до 20,03 за долар США — це рекордно низький рівень. Журналісти зазначають, що обвал турецької ліри пов'язаний із перемогою на виборах Реджепа Ердогана. Інвестори чекають, що він почне послаблювати жорсткий контроль держави над ринками.

Курс національної валюти Туреччини знизився на 0,3% — до 20,03 за долар США Фото: Bloomberg

При цьому аналітики вважають, що ліра ослабне ще більше. Якщо глава держави й надалі проводитиме свою політику, спрямовану на утримання низьких відсоткових ставок, то до кінця 2023 року долар буде коштувати вже 28 лір. Аналітики Wells Fargo & Co очікують, що валюта досягне позначки 23 ліри/за долар до кінця кварталу.

"Перемога Ердогана не влаштовує жодного іноземного інвестора. За дуже високої інфляції, дуже низьких відсоткових ставок і відсутності чистих валютних резервів може настати хвороблива криза, яка торкнеться всіх активів", — заявив журналістам стратег Tellimer Хаснайн Малік.

Зазначається також, що Центробанк Туреччини за останні півтора року витратив майже 200 млрд доларів на підтримку ліри. Чисті валютні резерви стали негативними, а інфляція у 2022 році перевищила 80%. У квітні 2023 року інфляція у Туреччині фіксувалася на рівні 44%.

Нагадаємо, Реджеп Ердоган здобув перемогу у другому турі виборів президента Туреччини 28 травня 2023 року. Центрвиборчком країни підрахував 99,9% бюлетенів. Два тижні тому, у першому турі виборів, Ердоган випередив свого головного конкурента Киличдароглу майже на 5 процентних пунктів.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Ердогана із перемогою на виборах президента Туреччини.

"Ми розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки та стабільності Європи", — зазначив український лідер.

Раніше Фокус писав, що буде, якщо на виборах президента в Туреччині переможе Ердоган.