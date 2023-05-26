Пірует замість повороту. Що буде, якщо на виборах президента у Туреччині переможе Ердоган

Днями у Туреччині відбудеться другий тур виборів президента. Якщо Реджеп Ердоган збереже владу, проросійська політика Анкари може зберегтися. Курс країни й надалі вибудовуватиметься проти ЄС та США, а також у бік незалежності оборонної промисловості.

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Реджепа Таїпа Ердогана, схоже, знову оберуть президентом Туреччини. Його перемога матиме глибокі та передбачувані наслідки для відносин Туреччини зі Сполученими Штатами. Між двома країнами вже панує розбрат, і переобрання Ердогана прискорить цей десятирічний процес

Фокус переклавстаттю Аарона Штейна про те, що буде, якщо Реджепа Ердогана переоберуть на пост президента Туреччини.

Як у США, так і в Туреччині політичні еліти та еліти національної безпеки вважають іншу сторону не надто важливою для реалізації їхніх інтересів національної безпеки. Ба більше, лідери обох країн впевнені, що інша країна активно саботує їхні регіональні цілі та амбіції. Зараз відносини підтримуються лише інституційною інерцією і тим реальним фактом, що обидві країни зобов'язані захищати одна одну за договором – навіть якщо вони розходяться в думках щодо того, з чим саме вони повинні спільно боротися.

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Перемога Ердогана, що насувається, у поєднанні з політичною динамікою в його країні підкреслює те, що вже давно було очевидним: два історичні стовпи американсько-турецьких відносин звалилися.

Першим і найголовнішим пріоритетом американської політики було зміцнення Туреччини.

Другий – поглиблення її інтеграції в західний альянс.

Ці цілі пояснюють, чому Вашингтон був затятим прихильником зусиль Туреччини зі вступу до Європейського Союзу, з одного боку, і її зусиль зі знищення курдських бойовиків – з іншого.

За останні три десятиліття обидва ці стовпи стали предметом суперечки. Туреччина не хоче вступати до ЄС і дедалі частіше намагається використовувати своє міцно вкорінене становище в НАТО, граючи роль спойлера. Що ще важливіше, Ердоган і його уряд стали розглядати Сполучені Штати як перешкоду на шляху до оборонної автономії і прагнуть позбутися залежності країни від США в питаннях оборонного імпорту. Нарешті, Сполучені Штати підтримали (і продовжуватимуть підтримувати в Сирії) місцеве відділення Робітничої партії Курдистану – партизанську групу, з якою Вашингтон і Анкара зобов'язалися спільно боротися.

Незважаючи на неослабний оптимізм деяких спостерігачів, ця динаміка матиме серйозні наслідки для ключових пріоритетів зовнішньої політики США в найближчому майбутньому. Після кожних виборів у Туреччині група аналітиків пророкує, що Ердоган стане поміркованим. За логікою, у Ердогана є 5-річний мандат, і в цей період він буде шукати західні гроші та інвестиції. Це, природно, приведе до поміркованості турецької зовнішньої політики. Захід, за такою логікою, має забезпечити інвестиції зі свого боку, щоб стимулювати цю поміркованість. На жаль, цього ніколи не станеться. Ердоган править Туреччиною вже понад 20 років. Він виховав і розвинув антизахідну частину електорату і впродовж майже двох десятиліть визначав інтереси Туреччини на противагу цілям зовнішньої політики США та Європи. Це означає постійні розбіжності з питань продажу американської зброї Туреччині, розширення НАТО і характеру турецько-російських зв'язків.

Винищувачі майбутнього та розширення НАТО

Ердоган отримав зиск із десятиліть інвестицій в оборонну промисловість Туреччини. У країни є програми, спрямовані на створення ключових платформ, щоб посилити незалежність від США. Здебільшого, ці зусилля мають вузький стратегічний сенс. Однак ці тенденції говорять про напрямок зовнішньої політики Туреччини та підкреслюють, як керівництво розглядає свої відносини зі США та Європою.

ВПС Туреччини планували придбати 100 винищувачів F-35A, які мали використовуватися поряд із модернізованими F-16 і безліччю власних безпілотних платформ. Участь Туреччини в програмі спільного ударного винищувача зумовлена історією співпраці країни з американськими аерокосмічними фірмами, зокрема щодо F-16, яка розпочалася ще за часів холодної війни. Після вторгнення Туреччини на Кіпр 1974 року Конгрес США наклав на Анкару ембарго на постачання зброї. У результаті виникла гостра нестача запасних частин для збройних сил Анкари, оснащених переважно американською зброєю. Ембарго, яке тривало півдесятиліття, посилило спроби турецьких політиків домогтися більшої незалежності від США і прискорити зусилля з розвитку власної оборонної промисловості, щоб захистити країну від економічного примусу. За іронією долі, ця політика почалася з переговорів щодо F-16, які включали угоди з американськими оборонними компаніями про локалізацію виробництва планера і деталей двигуна.

ВПС Туреччини планували придбати 100 винищувачів F-35A, які мали використовуватися поряд з модернізованими F-16 і безліччю власних безпілотних платформ Фото: U. S. Air Force

Ця угода відкрила шлях для розвитку турецької аерокосмічної промисловості, а також пояснює, чому Анкара прагнула долучитися до міжнародного консорціуму, що створює F-35. Однак різниця між цими двома програмами суттєва. У випадку з F-16 угода про виробництво компонентів літака в Туреччині випливала з умов, які Анкара обумовила з американською промисловістю. У випадку з F-35 Анкара надала попередні інвестиції в розробку літака, що зробило Туреччину членом багатонаціонального консорціуму, який проєктував і будував літак. Це означало, що турецька промисловість могла розробляти та інтегрувати в літак власну зброю, а також забезпечити участь місцевих оборонних компаній у виробництві деталей для літака. У результаті турецькі фірми отримали б пряму економічну вигоду і забезпечили б свою присутність у ланцюжку поставок літака.

Суміш турецького націоналізму і неправильного ухвалення рішень зруйнувала цю програму. У 2017 році, після десятиліть нерішучості в питанні придбання протиповітряної та протиракетної оборони дальнього радіусу дії, Анкара вибрала С-400 російського виробництва. Ця купівля відбулася одразу після того, як відносини між США і Росією зіпсувалися після втручання Москви у вибори 2016 року і заяви обраного президента Дональда Трампа про те, що він призупинить дію санкцій, запроваджених для покарання Росії за втручання. У відповідь Конгрес майже одноголосно ухвалив закон "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", який передбачав санкції щодо суб'єктів, які закупили значну кількість обладнання у російських державних оборонних підприємств. Купівля С-400 кваліфікується як велика угода. Крім того, американські оборонні чиновники побоювалися, що спільне розміщення С-400 з F-35 може призвести до розголошення секретів про стелс-характеристики літака. Ці дві проблеми – санкції та побоювання щодо шпигунства – зрештою призвели до виключення Туреччини з програми F-35, а відтак – до виключення місцевих фірм із ланцюжка поставок літака.

Після купівлі дивізіону С-400 Туреччину виключили із програми з придбання F-35

Це виключення також порушило план турецьких ВПС щодо переходу від застарілого парку винищувачів F-4 і виведення з експлуатації деяких найстаріших літаків F-16. Вторгнення Туреччини в Сирію 2019 року, на додачу до С-400, призвело до фактичного ембарго Конгресу на продаж зброї. Тепер Анкара змушена продовжувати термін служби своїх старих F-16 і прагне замінити F-35 винищувачами вітчизняного виробництва. Програма створення винищувачів 5-го покоління розпочалася в Туреччині понад десять років тому. За кілька тижнів до виборів 14 травня громадськості було представлено перший прототип, який отримав назву "Каан". Тривалий термін з моменту початку програми до завершення створення першого прототипу свідчить про те, що турецькі фірми не вирішили проблеми швидкості виробництва, які супроводжували розробку інших сучасних винищувачів. Заявлена вартість кожного екземпляра літака також порівнянна з F-35, а остаточна інтеграція літака у ВПС Туреччини відбудеться не раніше 2030 року. І все це відбувається на тлі валютної кризи, яка неодмінно позначиться на великих проєктах, що фінансуються державою і тісно прив'язані до курсу долара.

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Перевага, отримана Туреччиною у випадку з F-16 і F-35, полягає в тому, що їхня експлуатація буде оптимізована за рахунок великої кількості вироблених літаків. Це особливо вірно у випадку F-16, який експортувався в десятки країн і вироблявся майже 50 років. Ризик для Анкари зараз полягає в тому, що якщо вона перейде на вітчизняний винищувач високого класу, що випускається в невеликій кількості, то флот виявиться досить крихким. Просто дуже важко досягти ефективної економії від масштабу, коли, як очікується, загальний обсяг виробництва складе всього 100 одиниць. Це пояснює, чому Анкара прагне застрахувати свої ризики, звернувшись до Сполучених Штатів із пропозицією придбати модернізовані F-16 і комплекти для модернізації.

Однак постачання цих нових літаків і надання комплектів для модернізації застопорилися. Офіційно адміністрація Байдена підтримує продаж літаків. Але Конгрес виступає проти і намагається пов'язати схвалення експорту з підтримкою Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Уряд Ердогана відкидає цей зв'язок, але зрештою не може вплинути на ухвалення рішень у США. На сьогоднішній день Ердоган відмовився поступитися американському тиску. Замість цього він зажадав від Швеції змінити свої закони, щоб забезпечити екстрадицію цілої низки турків і курдів, нібито за злочини, пов'язані з тероризмом. На жаль, на тлі найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни розширення НАТО гальмується націоналістичними забаганками Туреччини і спробами американців домогтися поступок від ворожого уряду в Анкарі.

У результаті – глухий кут. Звісно, Анкара може вигадати якийсь критерій, якому має відповідати Швеція, а потім повернути в бік прийому країни в НАТО. Це може дозволити домовитися про продаж літаків F-16. Але якщо відступити на крок назад, то готовність Анкари підпорядкувати інтереси НАТО своїм власним проблемам, пов'язаним із тероризмом, є чітким індикатором майбутньої зовнішньої політики уряду Ердогана.

Нова права коаліція Туреччини та дружба з Росією

На травневих виборах у Туреччині націоналісти були на висоті. Як стверджував мій колега Нік Денфорт у нещодавньому подкасті War on the Rocks, Туреччина – націоналістична країна, з безліччю націоналістичних партій, які борються за широкі верстви електорату. На цих останніх виборах майбутні електоральні стимули Ердогана тісно пов'язані з етнічними та релігійними націоналістами Туреччини. Партія справедливості та розвитку Ердогана втратила голоси, і сам президент теж виявився менш популярним, ніж на попередніх виборах. Хоча Ердоган, як і раніше, залишається найуспішнішим політиком Туреччини, він явно демонструє ознаки політичного занепаду. Зараз він керує країною в коаліції з партіями, які розглядають Сполучені Штати і Європу як ворожі. Ердоган також давно проводить відмінність між собою і своїми суперниками на цьому фронті: він критикує різку риторику своїх головних суперників щодо російського втручання у вибори і звинувачує їх у прагненні підпорядкувати російську політику Туреччини Вашингтону.

Правляча еліта Туреччини будує свою проросійську політику на противагу Сполученим Штатам та Європі та високо цінує відносини з Москвою Фото: РИА Новости

Ердоган же, навпаки, домагатиметься того, щоб Туреччина не підтримувала санкції, і продовжить тісну співпрацю з Москвою з найрізноманітніших питань – від сільського господарства до енергетики і туризму. Політика Туреччини з початку війни в Україні має відверто меркантильний характер. Туреччина отримує вигоду від торгівлі з РФ, припливу іноземної валюти як від уряду Володимира Путіна, так і від російських громадян, які тікали від призову в армію, а також від твердої валюти, яку турецькі фірми отримують від продажу зброї Україні. Офіційно Туреччина засуджує вторгнення Росії. Однак Анкара також намагалася стати посередником між двома сторонами, а посередник, звісно ж, нейтральний. Тому Анкара вирішила зайняти нейтральну позицію в цьому конфлікті, незважаючи на те, що її союзники по НАТО безкоштовно надають Україні обладнання, необхідне для самооборони. Така політика має сенс для Туреччини. Вона просто несумісна з інтересами Європи та США.

Оскільки Ердоган перебуває всього за кілька днів від чергової перемоги, а парламент схиляється на бік радикальних правих, сторонні спостерігачі мають визнати, що Туреччина не має ані політичних, ані економічних стимулів для зміни курсу. Правляча еліта Туреччини будує свою проросійську політику на противагу Сполученим Штатам і Європі та високо цінує відносини з Москвою. Такий підхід ніколи не завадить Анкарі продавати зброю Україні або навіть співпрацювати з українськими фірмами щодо турецьких оборонних проєктів, але Анкара вирішила, що в її інтересах бути нейтральною стороною.

Звісно, багато країн вирішили хеджувати ставки, прийняти нейтральну політику і діяти незалежно від Вашингтона і Європи. Але Вашингтон зараз спрямовує ресурси на те, щоб Туреччина – союзник по НАТО – не перетворилася на важливий центр незаконного фінансування Росії та обходу санкцій.

Пірует замість повороту

Ердоган вважає, що Сполучені Штати і Європа перебувають у занепаді і що Туреччина не повинна узгоджувати свої інтереси з історичними союзниками. Зараз, коли його уряд прагне реалізувати зовнішню політику, орієнтовану на Туреччину, він чітко визначив, що ці зусилля суперечать регіональній та глобальній політиці США. У міру того, як праве крило Туреччини піднімається і зміцнюється, ці контрасти загострюються і посилюються для отримання електоральної вигоди. У результаті не варто очікувати якихось серйозних змін у турецькій зовнішній політиці після 28 травня. Анкара залишатиметься меркантилістською, орієнтованою на внутрішню аудиторію і такою, що підкоряється політичним примхам націоналістичної еліти, вороже налаштованої до США.

Цей уряд відстоюватиме свої інтереси через зближення з Росією і подальший тиск на Швецію. Можливо, залишиться місце для деякого компромісу, який призведе до угоди про вступ Швеції до НАТО та експорту літаків F-16. Але ширші тенденції очевидні. Стовпи, на яких трималися американо-турецькі відносини під час холодної війни, впали. Анкара більше не хоче залежати від Сполучених Штатів у питаннях оборони. У Європи і Туреччини немає перспектив тіснішої інтеграції на континенті. За відсутності цього спільного стратегічного бачення відносини дрейфують, стаючи повністю прагматичними і залежними від світогляду найважливішого лідера Туреччини: Реджепа Таїпа Ердогана. У нього є всі політичні та особисті причини продовжувати керувати турецькою зовнішньою політикою так, як він робив це протягом багатьох років. Було б наївно думати, що настають великі зміни або що назрілі проблеми чудесним чином вирішаться, щойно Ердоган піде на свій третій президентський термін.

Про автора

Аарон Штейн – генеральний директор з контенту в Metamorphic Media.