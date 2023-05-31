Выхода не было: украинцам объяснили, почему повышение тарифов на свет было неизбежно

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, нехватка финансирования в энергетической системе была уже давно, но с началом полномасштабной войны она только усилилась.

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Из-за полномасштабного вторжения России выручка "Укрэнерго" и облэнерго снизилась на треть. Это и стало основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сказал в интервью для "Радио Свобода" глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы потеряли часть генерации и также часть потребителей. Например, сетевые компании, такие как "Укрэнерго" и облэнерго, у них выручка упала просто автоматически на 30% просто из-за того, что потребление сильно сократилось", — отметил он.

По его словам, генерирующие компании недополучат средства из-за масштабных повреждений после обстрелов. А часть генерирующих мощностей сейчас вообще контролируют россияне.

"Самый яркий пример – это Запорожская атомная электростанция. Но не только она. Еще есть Каховская гидроэлектростанция, есть тепловые электростанции в Донецкой, Запорожской, Луганской области. Потеряно много активов и, конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами", — рассказал Владимир Кудрицкий.

При это глава "Укрэнерго" уверяет, что нехватка финансирования в энергетической системе была уже давно, но с началом полномасштабной войны она только усилилась.

"В течение достаточно продолжительного периода энергетика была недофинансирована. Это не началось вчера или позавчера. Это такая системная проблема, которая длилась годами. Сейчас в условиях полномасштабного вторжения, начиная с февраля 2022 года, дефицит финансового ресурса в системе усилился", — подчеркнул Кудрицкий.

Повышение тарифов на свет: что известно

Как сообщал Фокус, с 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет установлен на уровне 2,64 грн/кВт-час. При этом, как объяснял ранее глава Национальной комиссии, которая занимается осуществлением государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский, украинцы должны платить за электроэнергию до 2,88 грн/кВт-ч. По его словам, подготовка к отопительному сезону 2023/2024 обойдется государству в 45 — 46 миллиардов гривен.

Тем временем эксперт Олег Попенко уже объяснил, почему повышение тарифов на электроэнергию не поможет поправить финансовую ситуацию энергокомпаний.