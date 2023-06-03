"ПриватБанк" перестал принимать доллары и евро в своих терминалах: что произошло

В пресс-службе банка журналистам объяснили, что услуга оказалась нерентабельной из-за того, что люди постоянно вносили в терминалы ветхие купюры.

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"Приватбанк" перестал принимать от украинцев доллары и евро в своих терминалах. Об этом сообщило медиа "Минфин" со ссылкой на свои источники в пресс-службе банка.

По состоянию на 2 мая клиенты банка больше не могут в терминалах самообслуживания обменять валюту или пополнить валютную карту. Также запрещено открывать валютные депозиты и погашать валютные кредиты, пользуюсь терминалами банка.

"Проблема связана с тем, что клиенты часто закачивают в терминал ветхие купюры", — рассказали медиа в пресс-службе банка.

Теперь для того, чтобы провести все необходимые операции, люди должны обращаться исключительно в физические отделения банка, где им помогут получить нужную услугу через кассу.

Заметим, что до сих пор "ПриватБанк" был единственным банком в стране, который предоставлял клиентам валютные операции с помощью терминала самообслуживания.

Напомним, 29 апреля 2023 года СМИ писали о том, что в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой. Одним из первых о проблеме сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он написал, что наблюдаются проблемы при оплате картами Monobank в терминалах "Привата", при снятии наличных в банкоматах "Привата", при переводе денег на карты этого банка.

СМИ также писали о том, что 18 марта 2022 года стало известно, что ПриватБанк запретил клиентам покупать криптовалюту. По решению НБУ "Приват" ограничил любые валютные операции, кроме покупки гривны. Однако держателям криптовалюты дали возможность воспользоваться P2P-переводами.