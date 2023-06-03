"ПриватБанк" перестав приймати долари та євро у своїх терміналах: що сталося

У пресслужбі банку журналістам пояснили, що послуга виявилася нерентабельною через те, що люди постійно вносили в термінали старі купюри.

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"Приватбанк" перестав приймати від українців долари та євро у своїх терміналах. Про це повідомило медіа "Мінфін" із посиланням на свої джерела у пресслужбі банку.

Станом на 2 травня клієнти банку більше не можуть у терміналах самообслуговування обміняти валюту чи поповнити валютну картку. Також заборонено відкривати валютні депозити та виплачувати валютні кредити, користуюся терміналами банку.

"Проблема пов'язана з тим, що клієнти часто закачують у термінал старі купюри", — розповіли медіа у пресслужбі банку.

Тепер для того, щоб провести всі необхідні операції, люди повинні звертатися виключно до фізичних відділень банку, де їм допоможуть отримати потрібну послугу через касу.

Зауважимо, що досі "ПриватБанк" був єдиним банком у країні, який надавав клієнтам валютні операції за допомогою терміналу самообслуговування.

Нагадаємо, 29 квітня 2023 року ЗМІ писали про те, що в роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій. Одним із перших про проблему повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він написав, що спостерігаються проблеми при оплаті картками Monobank у терміналах "Привату", при знятті готівки в банкоматах "Привату", при переказі грошей на картки цього банку.

ЗМІ також писали про те, що 18 березня 2022 року стало відомо, що ПриватБанк заборонив клієнтам купувати криптовалюту. За рішенням НБУ "Приват" обмежив будь-які валютні операції, окрім купівлі гривні. Однак власникам криптовалюти дали можливість скористатися P2P-переказами.