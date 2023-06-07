Активности не видно: как и где в Украине строят квартиры в 2023 году

Из-за продолжающейся полномасштабной войны темпы жилищного строительства в Украине продолжают снижаться. Рекордсменом по вводу жилья в эксплуатацию стала Винницкая область — свыше 5600 квартир.

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За три месяца 2023 года в Украине построили 24 905 квартир или 1,942 млн квадратных метров жилья. Как сообщает Государственная служба статистики, 4 922 квартиры были оборудованы в одноквартирных домах и 19 983 — в многоквартирных.

Ситуация с жильем: что в регионах

По информации Гостата, в региональном разрезе больше всего жилья ввели в эксплуатацию в:

Винницкой области — 5 669 квартир.

Киевской — 3621 квартиру

Львовской — 1847 квартир

Ивано-Франковской — 1 580 квартир.

Одесской — 1 166 квартир.

Днепропетровской — 1126 квартир.

Волынской — 1052 квартиры.

При этом в регионах, где продолжаются активные боевые действия против российских оккупантов – Николаевская, Запорожская и Донецкая – в целом в эксплуатацию ввели менее ста квартир. Ни одной квартиры не ввели в эксплуатацию в Херсонской и Луганской областях.

Что касается Киева, то в столице за это время ввели в эксплуатацию 2 312 квартир.

В целом по Украине по итогам 2022 года ввод в эксплуатацию жилья сократился на 37,8%, если сравнивать с показателями 2021 года – до 7 млн 110,2 тыс. квадратных метров.

Недостроев все больше: как выживает во время войны рынок недвижимости

Еще в марте 2023 года Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости, рассказывала Фокусу, что из более 90% проектов, анонсировавших возобновление работ на стройплощадках после начала полномасштабного вторжения, только половина действительно занимается строительными работами, а не создает видимость.

При этом, по ее словам, приемлемыми темпами строительства, показатели которые составляют около 7-10% готовности объекта ежемесячно, могли похвастаться всего 25% застройщиков.

По словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, доля активных стройплощадок от общего количества возводимых объектов следующая:

областные центры на Западе Украины (Львов и др.): 35%;

Киев: 30%;

Одесса: 12%;

Днепр: 10%;

Харьков: 7%;

другие областные центры (Винница, Житомир, Полтава, Черкассы): 6%.

Ранее Фокус сообщал, что на окраине Ивано-Франковска собираются построить 12 домов с квартирами для переселенцев. Строительство жилья профинансирует Евросоюз, для этого было выделено 10 миллионов евро.