Активності не видно: як і де в Україні будують квартири у 2023 році
Через повномасштабну війну темпи житлового будівництва в Україні продовжують знижуватися. Рекордсменом із введення житла в експлуатацію стала Вінницька область – понад 5600 квартир.
За три місяці 2023 року в Україні збудували 24 905 квартир або 1,942 млн квадратних метрів житла. Як повідомляє Державна служба статистики, 4 922 квартири були обладнані в одноквартирних будинках і 19 983 — у багатоквартирних.
Ситуація з житлом: що в регіонах
За інформацією Держстату, в регіональному розрізі найбільше житла ввели в експлуатацію в:
- Вінницькій області — 5 669 квартир;
- Київській — 3 621 квартиру;
- Львівській — 1 847 квартир;
- Івано-Франківській — 1 580 квартир;
- Одеській — 1 166 квартир;
- Дніпропетровській — 1 126 квартир;
- Волинській — 1 052 квартири.
Водночас у регіонах, де продовжуються активні бойові дії проти російських окупантів — Миколаївська, Запорізька та Донецька — загалом в експлуатацію ввели менш ніж сто квартир. Жодної квартири не ввели в експлуатацію у Херсонській та Луганській областях.
Щодо Києва, то в столиці за цей час ввели в експлуатацію 2 312 квартир.
Загалом за підсумками 2022 року введення в експлуатацію житла скоротилося на 37,8%, якщо порівнювати з показниками 2021 року — до 7 млн 110,2 тис. квадратних метрів.
Недобудов все більше: як виживає під час війни ринок нерухомості
Ще в березні 2023 року Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості, розповідала Фокусу, що з понад 90% проєктів, що анонсували відновлення робіт на будмайданчиках після початку повномасштабного вторгнення, лише половина справді займається будівельними роботами, а не створює видимість.
Водночас, за її словами, прийнятними темпами будівництва, показники яких становлять близько 7-10% готовності об'єкта щомісяця, могли похвалитися лише 25% забудовників.
За словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, частка активних будмайданчиків від загальної кількості об'єктів, що зводяться, наступна:
- обласні центри на Заході України (Львів та ін.): 35%;
- Київ: 30%;
- Одеса: 12%;
- Дніпро: 10%;
- Харків: 7%;
- інші обласні центри (Вінниця, Житомир, Полтава, Черкаси): 6%.
Раніше Фокус повідомляв, що на околиці Івано-Франківська збираються збудувати 12 будинків з квартирами для переселенців. Будівництво житла профінансує Євросоюз, для цього було виділено 10 мільйонів євро.