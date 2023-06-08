Дефицит в энергосистеме: в "Укрэнерго" рассказали об аварийной помощи с ЕС

В Укрэнерго также предупреждают, что в будущем подрыв ГЭС негативно скажется на перспективах запуска других энергообъектов.

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В Украине ситуация в энергосистеме остается сложной на фоне взрыва россиянами Каховской ГЭС остается непростой. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, к вечеру 7 июня Украина активировала аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления

"Фиксируем дефицит. Накануне вечером "Укрэнерго" вынуждено было активировать аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления", – рассказал он.

Владимир Кудрицкий снова призвал потребителей экономно использовать электроэнергию, прежде всего в часы вечернего максимума – с 18:00 до 22:00.

Он также добавил, что компания вместе с "Укргидроэнерго" пересматривают режимы работы гидроэлектростанций таким образом, чтобы смягчить последствия наводнения в южных регионах страны.

"После деоккупации уничтожения дамбы и изменение режима работы Днепровского каскада негативно отразится на наших перспективах запуска других энергообъектов, таких как Запорожская атомная электростанция, Запорожская тепловая электростанция", — подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Утром 6 июня российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС. В оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию.

В 6:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram сообщил, что через пять часов уровень воды будет критическим. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.

Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начали подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Алешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а из соображений безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, что вода уже добралась до центра села Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

По информации "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.

Напомним, Фокус в своем аналитическом материале "ГЭС ценой миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу" изучал, какие катастрофические последствия ожидаются из-за разрушения Каховской ГЭС и возможны ли веерные отключения электроэнергии в Украине из-за подрыва россиян ГЭС.