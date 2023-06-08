Первые платежи состоялись: в Украине начались выплаты на ремонт поврежденного ВС РФ жилья

С 9 мая, украинцы, жилье которых получило незначительные повреждения в результате полномасштабного вторжения ВС РФ, могут получать компенсацию в рамках программы "єВідновлення". В правительстве рассказали, скольким людям уже выплатили деньги.

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Первые восемь украинцев уже получают компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи "єВідновлення". Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Диалоги о восстановлении Украины", 8 июня.

"Сегодня важный день, потому что первые восемь человек уже получают компенсацию по программе "єВідновлення" через Дію, – сказал он.

На видео с 03:15:27

Кубраков отметил, что работа над программой компенсаций за полностью уничтоженное в результате российского вторжения жилье все еще продолжается.

"Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье", – подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как получить компенсацию?

По информации Министерства инфраструктуры, для этого нужно:

Подать уведомление о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении "Дія". Впоследствии появится возможность подавать такое уведомление через Центр предоставления административных услуг, нотариусов или управление соцзащиты.

Открыть специализированный счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Открыть карту можно в банковском приложении и в отделении банка. В настоящее время к "єВідновленню" подключены следующие банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к "єВідновленню".

Подать заявление на компенсацию в "Дії". После этого специальная комиссия по вопросам предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.

Подать заявку можно на портале или в приложении "Дія". Подать заявку можно на портале или в приложении "Дія".

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Деньги или квартира. Когда в Украине будут выплачивать компенсации за разрушенное жилье

Все ли украинцы получат компенсацию

Адвокат Ростислав Кравец в конце мая рассказал Фокусу, что по мнению, программа "єВідновлення" сделана таким образом, что далеко не все смогут получить деньги на ремонт поврежденного дома. Например, в законопроекте есть приоритетная очередность, поэтому уже понятно, что государство выплатит компенсации не всем.

"То есть вы, конечно, можете подать заявку, но пока деньги не получат ветераны войны, семьи погибших, участники боевых действий и так далее по списку приоритетных, вы так и будете жить без окон, а если сами сделаете ремонт, то компенсации не ждите. Более того, деньги предоставляются или на материалы, или на ремонтные работы, то есть самостоятельно вы сделать ничего не можете. Очень коррумпированная система оказания помощи выходит: покупать материалы только у тех, кто в программе, там же искать подрядчиков", — отметил Ростислав Кравец.

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В Украине запустили программу компенсации за поврежденное жилье: как подать заявку

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что украинцам, которые из-за войны лишились жилья, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.