Теракт на Каховской ГЭС: кто из украинцев получит выплаты из-за РФ

Государство и международные партнеры окажут финансовую поддержку людям, которые пострадали из-за подрыва дамбы.

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Пострадавшим в результате теракта на Каховской ГЭС жителям Херсонской и Николаевской государство решило выплатить единовременную денежную помощь. Финансирование также будет и от международных партнеров Украины, сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий от государства и международных партнеров.

Отмечается, что сумма таких выплат будет определена в ближайшее время.

"По результатам совещания международные партнеры единогласно решили поддержать пострадавших кэш-выплатами. Также нарабатывается механизм выплаты единовременной денежной помощи пострадавшему населению от государства", — сказано в сообщении.

Перечень населенных пунктов и списки граждан, подпадающих под категории получения денежных выплат, будут определять областные военные администрации пострадавших регионов.

На какое возмещение смогут претендовать украинцы

Днем ранее в Кабмине сообщали, что возмещать деньги будут при следующих условиях:

материальный ущерб нанесен любому имуществу, товару, недвижимости, производству, находившимся в собственности или распоряжении;

упущенная выгода – доход, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы.

нравственный вред (касается физических лиц);

невыплаченная заработная плата – только если трудовые отношения были приостановлены после катастрофы.

дополнительные расходы, понесенные в связи с преступными действиями страны-агрессора – на правовую помощь, экспертизу, оценку убытков и т.д.

Ранее также сообщалось, что резкое падение уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва россиянами Каховской ГЭС приводит к очень негативным последствиям, и, как заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, если водохранилище продолжит терять воду, то более 1 млн украинцев останутся без доступа к питьевой воды.

Напомним, Фокус уже писал, что Украина после войны потребует от России репарации за нанесенный ущерб из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.