Теракт на Каховській ГЕС: хто з українців отримає виплати через РФ

Держава та міжнародні партнери нададуть фінансову підтримку людям, які постраждали через підрив дамби.

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Жителям Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС, держава вирішила виплатити одноразову грошову допомогу. Фінансування також буде й від міжнародних партнерів України, повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що розмір цтаких виплат визначать найближчим часом.

"За результатами наради міжнародні партнери одноголосно вирішили підтримати постраждалих кеш-виплатами. Також напрацьовується механізм виплати одноразової грошової допомоги постраждалому населенню від держави", — йдеться в повідомленні.

Перелік населених пунктів і списки громадян, які підпадають під категорії отримання грошових виплат, визначатимуть обласні військові адміністрації регіонів, що постраждали.

На які відшкодування зможуть претендувати українці

Днем раніше в Кабміні повідомляли, що відшкодовуватимуть гроші за таких умов:

матеріальних збитків завдано будь-якому майну, товару, нерухомості, виробництву, яке перебувало у власності або розпорядженні;

втрачена вигода — дохід, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталося катастрофи.

моральна шкода (стосується фізичних осіб);

невиплачена заробітна плата — тільки якщо трудові відносини були припинені після катастрофи.

додаткові витрати, понесені у зв'язку зі злочинними діями країни-агресора — на правову допомогу, експертизу, оцінку збитків тощо.

Раніше також повідомлялося, що різке падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС призводить до дуже негативних наслідків, і, як заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець, якщо водосховище продовжить втрачати воду, то понад 1 млн українців залишаться без доступу до питної води.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що Україна після війни вимагатиме від Росії репарації за завдану шкоду через підрив греблі Каховської ГЕС.