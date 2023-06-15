Пенсионный калькулятор: в ПФУ рассказали, как самому рассчитать размер будущей выплаты

На портале Пенсионного фонда есть специальный калькулятор, который позволяет предварительно рассчитать размер будущей пенсии. Для корректного расчета необходимо внести в него данные об учебе и службе в армии, а также отсканировать трудовую книжку.

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Каждый украинец может рассчитать свои пенсионные выплаты еще до выхода на заслуженный отдых. Об этом начальник отдела методологии и организации работы по применению пенсионного законодательства Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Людмила Гребенникова рассказала в интервью изданию "Вечірній Київ".

Как определяется размер пенсии в 2023 году

Чиновница отметила, что есть общие нормы, определенные Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно законодательству, размер пенсии каждого украинца является индивидуальным и зависит от его страхового стажа и заработка.

Сегодня минимальный размер пенсии составляет 2093 грн., минимальная пенсионная выплата для неработающих – 2520,00 грн., максимальный размер пенсионной выплаты – 20930 грн.

"При назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии (в 2023 году – 12236,71 гривны)", – пояснила Гребенникова.

Как самостоятельно посчитать размер своей будущей пенсии

По словам чиновницы, для подсчета будущей пенсии нужно воспользоваться специальным калькулятором на веб-портале ПФУ. Необходимо отсканировать трудовую книжку, занести данные об обучении, прохождении военной службы, поскольку ведомство располагает данными о заработной плате только с июля 2000 года.

"При этом указанный расчет является ориентировочным. Окончательный расчет пенсии будет произведен после подачи заявления в органы Пенсионного фонда Украины", – сказала Гребенникова.

Она подчеркнула, что основным документом, подтверждающим стаж работы до внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного социального страхования, является трудовая книжка. Поэтому наличие этого документа, по словам специалиста, имеет большое значение.

Напомним, в ПФУ рассказали, кто может рассчитывать на две выплаты одновременно в 2023 году. По информации ведомства, это граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, которые одновременно являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в ПФУ сообщили, что в июне 2023 года пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 221,74 грн. Перерасчет пенсии произвели более 654,9 тыс. работающих пенсионеров, а размер выплат увеличили более 401 тыс. из них.