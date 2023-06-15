Пенсійний калькулятор: у ПФУ розповіли, як самому розрахувати розмір майбутньої виплати

На порталі Пенсійного фонду є спеціальний калькулятор, який дозволяє заздалегідь розрахувати розмір майбутньої пенсії. Для коректного розрахунку необхідно внести до нього дані про навчання та службу в армії, а також відсканувати трудову книжку.

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Кожен українець може розрахувати свої пенсійні виплати до виходу на заслужений відпочинок. Про це начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України у Києві Людмила Гребеннікова розповіла в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

Як визначається розмір пенсії у 2023 році

Чиновниця зазначила, що є загальні норми, визначені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до законодавства, розмір пенсії кожного українця є індивідуальним та залежить від його страхового стажу та заробітку.

На сьогодні мінімальний розмір пенсії становить 2093 грн, мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих – 2520,00 грн, максимальний розмір пенсійної виплати – 20930 грн.

"При призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (у 2023 році — 12236,71 гривні)", — пояснила Гребеннікова.

Як самостійно порахувати розмір своєї майбутньої пенсії

За словами чиновниці, для підрахунку майбутньої пенсії потрібно скористатися спеціальним калькулятором на вебпорталі ПФУ. Необхідно відсканувати трудову книжку, занести дані про навчання, проходження військової служби, оскільки відомство має дані про заробітну плату тільки з липня 2000 року.

"При цьому зазначений розрахунок є орієнтовним. Остаточний розрахунок пенсії буде здійснено після подання заяви до органів Пенсійного фонду України", – сказала Гребеннікова.

Вона наголосила, що основним документом, який підтверджує стаж роботи до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, є трудова книжка. Тому наявність цього документа, за словами фахівця, має велике значення.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, хто може розраховувати на дві виплати одночасно у 2023 році. За інформацією відомства, це громадяни, які вийшли на пенсію за віком, які одночасно постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також у ПФУ повідомили, що у червні 2023 року пенсії працюючих пенсіонерів зросли в середньому на 221,74 грн. Перерахунок пенсії зробили понад 654,9 тис. працюючих пенсіонерів, а розмір виплат збільшили понад 401 тис. із них.