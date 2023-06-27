КSE оценила ущерб жилищного фонда от войны: какие области пострадали больше всего
По подсчетам экспертов, суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда превышает 163 тысячи единиц.
Эксперты посчитали ущерб жилищного фонда Украины в результате полномасштабного вторжения ВС РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба достигает 54 миллиарда долларов. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской школы экономики (KSE Institute)..
Так, по состоянию на конец мая 2023 сумма прямого ущерба, нанесенного жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более 54 млрд долларов.
"Это более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины по данным, которые рассчитаны командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) в рамках проекта "Россия заплатит", — сказано в отчете аналитиков.
По подсчетам экспертов, суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда превышает 163 тысячи единиц. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов – 87 млн кв. м или 8,6% от всего жилищного фонда Украины.
Большая часть ущерба приходится на многоквартирные дома. В общей сложности таких домов 18,6 тысяч:
- 13,2 тысячи — повреждены,
- 5,4 тысячи — полностью разрушены.
Наибольшие разрушения получили жилищный фонд Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.
Во сколько обойдется послевоенное восстановление Украины
Ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить нашему государству, по словам президента Владимира Зеленского, около 400 миллиардов долларов. По его словам, оккупанты в ходе вторжения в Украину уже разрушили:
- энергетические станции;
- сеть образовательных учреждений;
- культурные центры и музеи;
- церкви и объекты различной инфраструктуры.
Он также отметил, что Украина ждет от стран-союзников и Европейской комиссии создания механизма, который позволит передать нашему государству замороженные российские активы.
Тем временем в Германии считают, что использовать замороженные российские средства для восстановления Украины будет слишком сложно из-за финансовых и юридических вопросов. Отметим, что по состоянию на начало 2023 года Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.