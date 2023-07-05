Безбедная старость: парламент предлагает украинцам начинать откладывать на пенсии

В Украине большинство пенсионеров получает пенсию в сумме до 5 тыс. грн. Чтобы изменить ситуацию, в Раде зарегистрировали законопроект, которым вводятся обязательная накопительная система. Ее внедрение увеличит дефицит Пенсионного фонда, однако эксперты убеждают: средства можно найти.

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Активизировать частные накопления на пенсии должен запуск второго уровня пенсионной системы. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №9212 для его введения. Об этом пишет Фокус в свежей статье "Новые пенсии. Что придумали в Раде сделать с пенсиями украинцев".

В частности, депутаты предлагают обязать работодателей делать взносы в пользу работающих лиц до достижения ими 55-летнего возраста в уполномоченный пенсионный фонд, а затем в авторизованные негосударственные фонды.

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Так, согласно проекту закона, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работников — в 2023 г.;

1,5 % — в 2024 г.;

2 % — в 2025 г.

Размер ЕСВ останется неизменным — 22%, а накопительный взнос будет включаться в состав единого социального взноса . Работник, по желанию, может увеличить свои взносы. При этом государство будет софинансировать их на паритетных началах до 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Согласно документу, размер ЕСВ для работодателей останется 22%, накопительный взнос будет выделяться из этой суммы Фото: pexels.com

Согласно документу, эти взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством. С 2026-го можно будет выбрать — остаться участником этого фонда, или перейти в какой-то из авторизованных негосударственных пенсионных фондов.

На реформу пенсий нужны миллиарды

Авторы инициативы признают — из-за нововведения возникнет дополнительная нагрузка на госказну. По их подсчетам, в первый год из госбюджета нужно будет направить 15,4 млрд грн на компенсацию фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений ЕСВ.

По мнению Татьяны Сальниковой, советника Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, найти средства на запуск накопительного уровня вполне реально.

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"Это небольшие средства, но они помогут нам запустить систему. А дальше, во-первых, будет восстанавливаться экономика, во-вторых, человек будет заинтересован в собственных пенсионных накоплениях. Будет происходить детенизация: чем больше официальная заработная плата, тем этих средств будет становиться больше", — говорит Татьяна Сальникова.

Пенсионная реформа: нужно ли начинать уже сейчас

Частные накопления создают полноценно функционирующую пенсионную систему, которая присуща всем развитым странам, говорит Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

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"Лучшие примеры накопительных пенсионных систем предусматривают автоматический охват всего работающего населения, с взносами со стороны как работника, так и работодателя, и с участием государства в виде поощрительных взносов и налоговых льгот. Лучше начинать с небольшого размера взносов 1-2% и постепенно увеличивать их как минимум до 10%", — отметил он.

По его мнению, важным элементом функционирования таких систем является доверие населения к финансовым институтам и надлежащий надзор со стороны государства за деятельностью накопительной системы.

Если не реформировать систему, продолжительность жизни пенсионеров уменьшится, убежден политолог и социолог Виктор Небоженко.

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"Пенсионеры начнут быстрее умирать, поскольку лекарства, медицинское обслуживание, продукты не смогут себе позволить. Если будет план Маршалла, будет расти производительность труда, тогда даже тех, кто останется, будет хватать для того, чтобы обеспечить пенсионеров", — подчеркнул он.

Напомним, гражданин Украины имеет право обратиться за назначением пенсионных выплат в течение трех месяцев после наступления права на них. В Пенсионный фонд нужно принести документ, подтверждающий стаж работы — трудовую книжку, оформленную в соответствии с инструкциями.

Также Фокус писал, что граждане, которые имеют инвалидность с детства (установленную с 18 лет), имеют право на получение одновременно пенсии и социальной помощи от государства. Размер выплат предполагается разный, он будет зависеть от категории инвалидности, к которой они относятся.