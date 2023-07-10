В Офисе президента вспомнили о законе об олигархах: когда он заработает

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в стране не заработал в полную силу принятый Радой Закон "Об олигархах". В Офисе президента рассказали, когда же введут нормы закона.

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В Украине пока не будут вводить нормы закона об олигархах и вносить последних в соответствующий реестр, поскольку бизнес понес серьезные потери из-за полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил в интервью в интервью изданию "РБК-Украина" заместитель руководителя Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов.

По его словам, сейчас невозможно даже точно сказать, является ли конкретный гражданин олигархом.

"Сегодня война. Сегодня даже большой бизнес очень много потерял. Сегодня объективно сказать, есть ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов", — сказал он.

По его словам, сейчас составлять реестры неразумно.

"В стране, где пылает война, в которой люди теряют заводы, оно не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а потом сесть и посмотреть на конкретную "карту боя", — подчеркнул Смирнов.

Отметим, что в начале июня Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) попросила Украину повременить с принятием закона об олигархах до окончания войны с Россией.

Как объяснил тогда министр юстиции Денис Малюська, война с Россией существенно изменяет баланс сил в стране и значительно уменьшает влияние олигархов.

"И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны", — добавил он.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №5599 "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В ноябре 2022 года министр юстиции Украины объяснил, что имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие вывода Венецианской комиссии о документе и война.