Как не остаться без пенсии: в ПФУ рассказали, в каких случаях можно рассчитывать на выплаты

Месяц страхового стажа засчитывается в том случае, если на предприятии работникам выплачивают полную минимальную заработную плату, с которой идут начисления в ПФУ. Если сотрудникам выдают только часть зарплаты, то стаж засчитывается пропорционально сумме взноса.

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Во время полномасштабного российского вторжения в Украину, продолжающегося более 500 дней, украинцев все чаще стал волновать вопрос, как не остаться без пенсионных выплат. Война привела к простою, а порой и полному закрытию многих предприятий, а официально в стране за первые шесть месяцев 2023 года безработными числились 346 тысяч граждан. Чтобы прояснить ситуацию, в пресс-службе Пенсионного фонда Украины объяснили, в каких случаях тем, кто продолжает работать, будут засчитывать страховой стаж.

По информации ПФУ, если предприятие находится в простое, но продолжает официально выплачивать работникам минимальную заработную плату, которая составляет 6700 грн, в стаж засчитывается полный месяц.

"Для зачисления одного месяца страхового стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы. В том случае, если выплачивается только часть суммы или ее половина, то стаж будет засчитываться пропорционально сумме взноса", — пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Отметим, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 года страховой стаж должен составлять не менее 30 лет. Если у человека по достижению этого возраста официальная выработка меньше, он имеет право выйти на заслуженный отдых в 63 года при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Минимальный порог, дающий право на назначение пенсии в 65-летнем возрасте, составляет 15 лет стража.

Кроме того, одной из основных причин отказа в назначении пенсии или потери части страхового стажа, и, как следствие уменьшения размера пенсионных выплат, является неправильно оформленная информация в трудовой книжке. В ПФУ рекомендуют украинцам внимательно отнестись к этому вопросу и проверить свои документы.

Также Фокус рассказывал, на какие виды пенсионных выплат могут рассчитывать украинцы и как можно в определенный момент изменить одни выплаты на другие, если это необходимо.

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