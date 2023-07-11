Як не залишитися без пенсії: у ПФУ розповіли, у яких випадках можна розраховувати на виплати

Місяць страхового стажу зараховується в тому разі, якщо на підприємстві працівникам виплачують повну мінімальну заробітну плату, з якої йдуть нарахування в ПФУ. Якщо співробітникам видають тільки частину зарплати, то стаж зараховується пропорційно сумі внеску.

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Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, що триває понад 500 днів, українців дедалі частіше почало хвилювати питання, як не залишитися без пенсійних виплат. Війна призвела до простою, а часом і повного закриття багатьох підприємств, а офіційно в країні за перші шість місяців 2023 року безробітними значилися 346 тисяч громадян. Щоб прояснити ситуацію, у пресслужбі Пенсійного фонду України пояснили, у яких випадках тим, хто продовжує працювати, зараховуватимуть страховий стаж.

За інформацією ПФУ, якщо підприємство перебуває в простої, але продовжує офіційно виплачувати працівникам мінімальну заробітну плату, яка становить 6700 грн, до стажу зараховується повний місяць.

"Для зарахування одного місяця страхового стажу необхідно, щоб було сплачено мінімальний внесок, який обчислюється від мінімальної заробітної плати. У тому разі, якщо виплачується тільки частина суми або її половина, то стаж зараховуватиметься пропорційно сумі внеску", — пояснили в Пенсійному фонді України.

Зазначимо, що для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році страховий стаж має становити не менше 30 років. Якщо у людини по досягненню цього віку офіційний виробіток менший, вона має право вийти на заслужений відпочинок у 63 роки за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Мінімальний поріг, що дає право на призначення пенсії в 65-річному віці, становить 15 років стражу.

Крім того, однією з основних причин відмови в призначенні пенсії або втрати частини страхового стажу, і, як наслідок, зменшення розміру пенсійних виплат, є неправильно оформлена інформація в трудовій книжці. У ПФУ рекомендують українцям уважно поставитися до цього питання і перевірити свої документи.

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