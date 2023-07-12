Запрет наличных в Украине: эксперты оценили реалистичность идеи

Чтобы побороть коррупцию в Украине, в Офисе президента всерьез рассматривают возможность полной отмены наличных расчетов. Однако опрошенные Фокусом эксперты настроены скептически: сила привычки, защита приватности и отсутствие реформ — это и другое мешает.

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И среди людей пожилого возраста, и среди молодежи есть те, кто до сих пор предпочитает наличные. Так, часть пенсионеров до сих пор получает пенсию наличными через "Укрпочту", а молодежь иногда сознательно не пользуется цифровыми банковскими услугами из-за опасений за свою приватность. Об этом пишет Фокус в новой статье "Украина без наличных. Реалистична ли перспектива перехода на полностью карточные расчеты".

"Есть большой контингент лиц, которые просто привыкли всегда рассчитываться живыми деньгами. Они не хотят показывать где, что и в каких магазинах они покупают и на какие суммы", — говорит эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.

Молодежь часто снимает кэш и не использует цифровые банковские услуги из-за опасений за свою приватность Фото: Факты

В целом объем снятия в кэш из банкоматов превышает 2 трлн гривен в год, говорят экономисты. В частности, наличные задействованы в нелегальном бизнесе и схемах взяточников и контрабандистов.

"Многие коррупционные потоки идут наличным способом. Контрабанда и мелкая — сигарет, и масштабная — электроники — происходит с частичным использованием наличных", — подчеркнул экономист Андрей Длигач.

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Кроме того, очень многие работодатели платят на карты только официальную часть зарплаты, что фактически увеличивает наличные расчеты.

Опрошенные Фокусом эксперты убеждены: процесс кешлезации не нужно ускорять — он должен происходить постепенно.

Процесс кешлезации не нужно ускорять, наоборот — нужно создать условия для добровольного перехода на карточные расчеты

"Считаю, что сначала нужно создать условия, при которых наличные станут не нужны. Именно тогда переход на кэшлес будет естественным, а не искусственно-стрессовым", — убеждена первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

В маршрутках до сих пор пассажиры рассчитываются наличными Фото: УНИАН

Полный переход на кэшлес может быть прорывным шагом для экономики Украины, уверен Длигач. Однако нужно не "убрать возможность кэша, а стимулировать переход в кэшлес". По его словам, потребность в наличных деньгах в значительной степени "отпадет" с проведением антикоррупционной налоговой и таможенной реформ.

Для перехода на безналичные расчеты нужно провести антикоррупционную реформу, говорят экономисты

"Для полного перехода в кэшлес нужно иметь полную демократию, подотчетное правительство, силовиков, которые не давят на бизнес, и абсолютную убежденность гражданского общества, что в государстве строится инклюзивная демократия, а не авторитократия", — говорит экономист.

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Напомним, замглавы ОП по экономическим вопросам Ростислав Шурма выразил уверенность, что благодаря запрету наличных денег сократится уровень теневой экономики и количество взяток. Для этого, по его мнению, нужно провести амнистию капиталов и комплексную налоговую реформу.

Также Фокус писал, что в Украине разрабатывают цифровые гривны, которые будут равны обычным и могут быть полезными в противодействии коррупции. Одним из преимуществ Е-гривны будет отсутствие комиссии при переводах с карты на карту.