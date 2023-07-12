Заборона готівки в Україні: експерти оцінили реалістичність ідеї

Аби побороти корупцію в Україні, в Офісі президента всерйоз розглядають можливість повного скасування готівкових розрахунків. Однак опитані Фокусом експерти налаштовані скептично: сила звички, захист приватності та брак реформ — це та інше стоїть на заваді.

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І серед людей літнього віку, і серед молоді є ті, хто досі віддає перевагу готівці. Так, частина пенсіонерів досі отримує пенсію готівкою через "Укрпошту", а молодь подекуди свідомо не користується цифровими банківськими послугами через побоювання за свою приватність. Про це пише Фокус у новій статті "Україна без готівки. Чи реалістична перспектива переходу на повністю карткові розрахунки".

"Є великий контингент осіб, які просто звикли завжди розраховуватися живими грошима. Вони не хочуть показувати де, що та у яких магазинах вони купують і на які суми", — каже експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін.

Молодь часто знімає кеш і не використовує цифрові банківські послуги через побоювання за свою приватність Фото: Факти

Загалом обсяг зняття в кеш із банкоматів перевищує 2 трлн гривень на рік, кажуть економісти. Зокрема, готівка задіяна у нелегальному бізнесі та схемах хабарників та контрабандистів.

"Багато корупційних потоків йдуть у готівковий спосіб. Контрабанда і дрібна — цигарок, і масштабна — електроніки — відбувається з частковим використанням готівки", — наголосив економіст Андрій Длігач.

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Крім того, дуже багато роботодавців сплачують на картки лише офіційну частину зарплати, що фактично збільшує готівкові розрахунки.

Опитані Фокусом експерти переконані: процес кешлезації не потрібно пришвидшувати — він має відбуватися поступово.

Процес кешлезації не потрібно прискорювати, навпаки — потрібно створити умови для добровільного переходу на карткові розрахунки

"Вважаю, що спочатку потрібно створити умови, за якими готівка стане не потрібна. Саме тоді перехід на кешлес буде природним, а не штучно-стресовим", — переконана перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

У маршрутках пасажири досі розраховуються готівкою Фото: УНІАН

Повний перехід на кешлес може бути проривним кроком для економіки України, впевнений Длігач. Однак потрібно не "прибрали можливість кешу, а стимулювати перехід у кешлес". За його словами, потреба в готівці значною мірою "відпаде" з проведенням антикорупційної податкової та митної реформ.

Для переходу на безготівкові розрахунки потрібно провести антикорупційну реформу, кажуть економісти

"Для повного переходу в кешлес потрібно мати повну демократію, підзвітний уряд, силовиків, які не тиснуть на бізнес, і абсолютну переконаність громадянського суспільства, що в державі будується інклюзивна демократія, а не авторитократія", — каже економіст.

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Нагадаємо, заступник голови ОП з економічних питань Ростислав Шурма висловив впевненість, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів. Для цього, на його думку, потрібно провести амністію капіталів і комплексну податкову реформу.

Також Фокус писав, що в Україні розробляють цифрові гривні, які будуть дорівнювати звичайним та можуть бути корисними у протидії корупції. Однією з переваг Е-гривні буде відсутність комісії при переказах з карти на карту.