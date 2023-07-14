Мясо может в июле подорожать: эксперты рассказали о причинах

В июне цены на говядину, свинину и курятину уменьшились на 0,3 — 3%, по сравнению с маем. Однако эксперты прогнозируют подорожание мяса. То же самое касается яиц: традиционный сезон снижения цен на них закончится быстрее и уже скоро цены поползут вверх.

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Цены на мясо в первый месяц лета демонстрировали стабильность. Розничные цены на основные виды — говядину, свинину, мясо птицы — в торговой сети уменьшились на 0,3-3%, по сравнению с маем. Об этом пишет Фокус в новой статье "Дорогой свет, недешевый бензин. Что заставляет цены в июле расти".

В июне несколько упали цены и на яйца. По данным Госстата, продукция подешевела на 16% по сравнению с июнем прошлого года и на 4% — относительно мая 2023-го. Причина проста — традиционно летом увеличивается их предложение в домохозяйствах населения.

Однако ценовая ситуация вскоре изменится, говорят специалисты.

Цены на мясо будут расти из-за увеличения тарифов на электроэнергию и возвращения довоенных налогов на топливо Фото: Getty Images

"Из-за увеличения тарифов на электроэнергию и возврата налога на топливо, возможен рост [цен на мясо] до конца лета на 5%, — убежден аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

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"Говядина, свинина и мясо птицы в июле-августе могут претерпеть незначительное подорожание — на 1,5-3%", — предполагают в Институте аграрной экономики.

Вместе с тем, ожидать дальнейшего падения цен на яйца, как это традиционно бывает летом, не стоит.

Цены вырастут на 5 — 15% ближе к осени на все виды продукции, говорят специалисты

"В этом году наблюдается удешевление и фиксация товара немного раньше, — объясняет гендиректор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль. — Из-за военных действий в ряде регионов хозяйства населения разрушены, заброшены, потому что люди перемещены. То есть происходит удешевление яйца, но цена не будет падать, как в предыдущие годы, будет стабилизация и к осени рост".

Яйца в этом году не будут падать в цене так, как это происходит обычно летом Фото: Pexels

Инфляция в августе в годовом измерении может вырасти с нынешних 12,8% до примерно 15%, говорят в инвестиционной компании Eavex Capital. С конца лета может произойти заметный рост цен почти на все категории потребительских товаров.

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"В зависимости от вида продукции в среднем цены вырастут от 5 до 15% ближе к осени. Себестоимость будет дорожать из-за поднятия тарифов на свет, воду, горюче-смазочные материалы, которые будут закладываться в себестоимость производства. И предложения на рынке будет становиться меньше", — резюмировал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Напомним, осенью 2022 года цены на яйца рекордно выросли. Тогда стоимость десятка колебалась около 80 гривен. Теперь стоимость этого продукта пошла вниз, и, по прогнозам экспертов, тенденция продлится до середины лета.

Кроме того, НБУ и эксперты прогнозируют замедление инфляции до конца года. По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, неожиданные скачки цен на отдельные продукты, как это было с гречкой, куриными яйцами и луком, до конца 2023 года тоже маловероятны.

Фокус также писал, что в Госаудитслужбе подтвердили, что Минобороны Украины действительно покупало для украинских защитников яйца по 17 грн за штуку. По словам руководительницы ведомства Аллы Басалаевой, формирование заказов согласно каталогу дает возможность для манипуляций с ценами.