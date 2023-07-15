В Польше призывают ЕС прекратить импорт замороженных ягод из Украины: в чем причина

Польские фермеры опасаются повторения ситуации с зерном, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал существенное падение цен. В этот раз речь идет о замороженной клубнике и малине.

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Польша обратится к комиссару Евросоюза по торговле Валдису Домбровскису с призывом ввести запрет на импорт в страну замороженной малины и клубники из Украины. Об этом говорится на польском правительственном портале 14 июля.

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Робер Телус инициировал видеосовещание с министрами сельского хозяйства Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии на котором обсуждались "превентивные меры в отношении импорта плодово-ягодных культур из Украины".

В публикации говорится, что за 2022-2023 годы импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу существенно вырос.

"Это означает огромные трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка. В других странах нашей коалиции такой проблемы нет", — заявили в Польше.

Сообщается, что соответствующее письмо, подписанное министром развития и технологий, скоро будет представлено в Европейскую комиссию.

Ранее, 12 июня, Ассоциация садоводов Польши призвала министра сельского хозяйства Роберта Телуша ограничить импорт клубники из Украины, а со временем и вовсе запретить его.

Причиной тому стали опасения фермеров, что повторится ситуация с зерном, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал огромное падение цен.

Напомним, что 2 мая в Польше отменили решение о запрете ввоза сельхозпродукции из Украины. Отмененные ограничения будут заменены контрмерами ЕС в отношении товаров из Украины, в частности, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Президент Польши Анджей Дуда 28 июня заявил, что его страна примет решение об отмене ограничений и введении регулярного товарооборота между Украиной и Европейским Союзом после 15 сентября.