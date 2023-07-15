У Польщі закликають ЄС припинити імпорт заморожених ягід з України: у чому причина

Польські фермери побоюються повторення ситуації із зерном, коли безконтрольний імпорт обрушив ринок і спричинив істотне падіння цін. Цього разу йдеться про заморожену полуницю і малину.

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Польща звернеться до комісара Євросоюзу з торгівлі Валдіса Домбровскіса із закликом запровадити заборону на імпорт у країну замороженої малини та полуниці. Про це йдеться на польському урядовому порталі 14 липня.

Міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Робер Телус ініціював відеонараду з міністрами сільського господарства Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини, на якій обговорювали "превентивні заходи щодо імпорту плодово-ягідних культур з України".

У публікації йдеться про те, що за 2022-2023 роки імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі суттєво зріс.

"Це означає величезні труднощі для польських виробників і дуже серйозні порушення ринку. В інших країнах нашої коаліції такої проблеми немає", — заявили в Польщі.

Повідомляється, що відповідний лист, підписаний міністром розвитку і технологій, незабаром буде подано в Європейську комісію.

Раніше, 12 червня, Асоціація садівників Польщі закликала міністра сільського господарства Роберта Телуша обмежити імпорт полуниці з України, а згодом і зовсім заборонити його.

Причиною тому стали побоювання фермерів, що повториться ситуація із зерном, коли безконтрольний імпорт обрушив ринок і спричинив величезне падіння цін.

Нагадаємо, що 2 травня в Польщі скасували рішення про заборону ввезення сільгосппродукції з України. Скасовані обмеження будуть замінені контрзаходами ЄС щодо товарів з України, зокрема, пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня заявив, що його країна ухвалить рішення про скасування обмежень і введення регулярного товарообігу між Україною та Європейським Союзом після 15 вересня.