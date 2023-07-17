Реформу придется отложить: почему украинцы останутся без накопительных пенсий в 2023 году
Украина обязалась отложить введение пенсионной реформы, а вместо этого работать над укреплением ныне действующей солидарной системы пенсионных выплат.
Украина и дальше будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы в будущем создать регулируемые и полностью финансируемые схемы обязательных пенсионных накоплений. Но запустить их смогут только с появлением необходимых предпосылок и после отмены военного положения, когда будут смягчены среднесрочные фискальные риски. Об этом сказано в тексте обновленного Меморандума для программы EFF между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).
Так, в МВФ считают, что второй уровень пенсионной системы в Украине нужно внедрять уже после войны, а не заниматься этим сейчас, во время боевых действий.
"Сейчас обсуждается возможность введения второго уровня полностью финансированной пенсионной системы, хотя власти обязались двигаться в этом направлении только после отмены военного положения и тщательного анализа всех необходимых условий", — сказано в тексте.
Тем временем украинская власть уверяет, что готова:
- отложить внедрение новых специальных пенсий или льгот;
- провести дальнейшее дискреционное повышения выплат;
- принять необходимые меры для снижения эффективного пенсионного возраста.
"Мы будем следить за тем, чтобы любые предлагаемые правовые изменения, вносимые как законами, так и подзаконными актами, которые приведут к увеличению пенсионных расходов, сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного влияния и четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины", — отмечается в документе.
При этом аналитики МВФ советуют Украине для начала укрепить первый уровень пенсионной системы, чтобы он был финансово жизнеспособным и после войны.
"Введение второго уровня не должно привести к дефициту в солидарной системе. Будет важно обеспечить, чтобы любые изменения в пенсионной системе сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного влияния, включая бюджет Пенсионного фонда Украины", — пишут финансовые аналитики МВФ.
Накопительные пенсии в Украине: что известно
В Украине уже не первый год пытаются осовременить солидарную система пенсий, поскольку она существует только за счет дотаций из государственного бюджета. Поэтому уже давно ведутся разговоры, что в Украине появится трехуровневая пенсионная система. Но второй уровень — обязательные пенсионные накопления — пока что так и не ввели.
В то же время некоторые народные депутаты считают, в системе накопительного пенсионного обеспечения должны обязательно участвовать работающие граждане, пока они не достигнут 55 лет. А работодателей, в рамках законопроекта №9212, хотят обязать уплачивать пенсионных взносы в пользу таких наемных работников.
Так, согласно проекту закона, работодатели будут платить:
- 1% от размера заработной платы работников — в 2023 году;
- 1,5 % — в 2024 году;
- 2 % — в 2025 году.
При этом таки взносы финансироваться параллельно с государством счет денег из государственного бюджета Украины. Размер ЕСВ останется на прежнем уровне— 22%, а накопительный взнос внесут в состав единого социального взноса.
Напомним, условия выхода на пенсию для украинцев изменятся уже в 2024 году, поскольку повысятся требования по страховому стажу. Также Фокус рассказывал, какая ошибка в трудовой книжке оставит украинцев без пенсионных выплат.