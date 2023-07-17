Реформу придется отложить: почему украинцы останутся без накопительных пенсий в 2023 году

Украина обязалась отложить введение пенсионной реформы, а вместо этого работать над укреплением ныне действующей солидарной системы пенсионных выплат.

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Украина и дальше будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы в будущем создать регулируемые и полностью финансируемые схемы обязательных пенсионных накоплений. Но запустить их смогут только с появлением необходимых предпосылок и после отмены военного положения, когда будут смягчены среднесрочные фискальные риски. Об этом сказано в тексте обновленного Меморандума для программы EFF между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Так, в МВФ считают, что второй уровень пенсионной системы в Украине нужно внедрять уже после войны, а не заниматься этим сейчас, во время боевых действий.

"Сейчас обсуждается возможность введения второго уровня полностью финансированной пенсионной системы, хотя власти обязались двигаться в этом направлении только после отмены военного положения и тщательного анализа всех необходимых условий", — сказано в тексте.

Тем временем украинская власть уверяет, что готова:

отложить внедрение новых специальных пенсий или льгот;

провести дальнейшее дискреционное повышения выплат;

принять необходимые меры для снижения эффективного пенсионного возраста.

"Мы будем следить за тем, чтобы любые предлагаемые правовые изменения, вносимые как законами, так и подзаконными актами, которые приведут к увеличению пенсионных расходов, сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного влияния и четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины", — отмечается в документе.

При этом аналитики МВФ советуют Украине для начала укрепить первый уровень пенсионной системы, чтобы он был финансово жизнеспособным и после войны.

"Введение второго уровня не должно привести к дефициту в солидарной системе. Будет важно обеспечить, чтобы любые изменения в пенсионной системе сопровождались среднесрочным анализом фискального и бюджетного влияния, включая бюджет Пенсионного фонда Украины", — пишут финансовые аналитики МВФ.

Накопительные пенсии в Украине: что известно

В Украине уже не первый год пытаются осовременить солидарную система пенсий, поскольку она существует только за счет дотаций из государственного бюджета. Поэтому уже давно ведутся разговоры, что в Украине появится трехуровневая пенсионная система. Но второй уровень — обязательные пенсионные накопления — пока что так и не ввели.

В то же время некоторые народные депутаты считают, в системе накопительного пенсионного обеспечения должны обязательно участвовать работающие граждане, пока они не достигнут 55 лет. А работодателей, в рамках законопроекта №9212, хотят обязать уплачивать пенсионных взносы в пользу таких наемных работников.

Так, согласно проекту закона, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работников — в 2023 году;

1,5 % — в 2024 году;

2 % — в 2025 году.

При этом таки взносы финансироваться параллельно с государством счет денег из государственного бюджета Украины. Размер ЕСВ останется на прежнем уровне— 22%, а накопительный взнос внесут в состав единого социального взноса.

Напомним, условия выхода на пенсию для украинцев изменятся уже в 2024 году, поскольку повысятся требования по страховому стажу. Также Фокус рассказывал, какая ошибка в трудовой книжке оставит украинцев без пенсионных выплат.