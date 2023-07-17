Реформу доведеться відкласти: чому українці залишаться без накопичувальних пенсій у 2023 році

Україна взяла на себе зобов'язання відкласти запровадження пенсійної реформи, а натомість працювати над зміцненням нині чинної солідарної системи пенсійних виплат.

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Україна й надалі співпрацюватиме з міжнародними партнерами, щоб у майбутньому створити регульовані та повністю фінансовані схеми обов'язкових пенсійних накопичень. Але запустити їх зможуть тільки з появою необхідних передумов і після скасування воєнного стану, коли будуть пом'якшені середньострокові фіскальні ризики. Про це йдеться в тексті оновленого Меморандуму для програми EFF між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У МВФ вважають, що другий рівень пенсійної системи в Україні потрібно впроваджувати вже після війни, а не займатися цим зараз, під час бойових дій.

"Наразі обговорюється можливість запровадження другого рівня повністю фінансованої пенсійної системи, хоча влада зобов'язалася рухатися в цьому напрямі тільки після скасування воєнного стану та ретельного аналізу всіх необхідних умов", — ідеться в тексті.

Водночас українська влада запевняє, що готова:

відкласти впровадження нових спеціальних пенсій або пільг;

провести подальше дискреційне підвищення виплат;

вжити необхідних заходів для зниження ефективного пенсійного віку.

"Ми слідкуватимемо за тим, щоб будь-які пропоновані правові зміни, що вносяться як законами, так і підзаконними актами, які призведуть до збільшення пенсійних видатків, супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу і чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України", — наголошується в документі.

Також аналітики МВФ радять Україні для початку зміцнити перший рівень пенсійної системи, щоб він був фінансово життєздатним і після війни.

"Запровадження другого рівня не повинно призвести до дефіциту в солідарній системі. Буде важливо забезпечити, щоб будь-які зміни в пенсійній системі супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу, включно з бюджетом Пенсійного фонду України", — пишуть фінансові аналітики МВФ.

Накопичувальні пенсії в Україні: що відомо

В Україні вже не перший рік намагаються осучаснити солідарну систему пенсій, оскільки вона існує лише за рахунок дотацій із державного бюджету. Тому вже давно ведуться розмови, що в Україні з'явиться трирівнева пенсійна система. Але другий рівень — обов'язкові пенсійні накопичення — поки що так і не запровадили.

Водночас деякі народні депутати вважають, що в системі накопичувального пенсійного забезпечення мають обов'язково брати участь громадяни, які працюють, поки вони не досягнуть 55 років. А роботодавців у межах законопроєкту №9212 хочуть зобов'язати сплачувати пенсійні внески на користь таких найманих працівників.

Згідно з проєктом закону, роботодавці платитимуть:

1% від розміру заробітної плати працівників — у 2023 році;

1,5% — у 2024 році;

2% — у 2025 році.

Такі внески фінансуватимуться паралельно з державою коштом грошей із державного бюджету України. Розмір ЄСВ залишиться на колишньому рівні — 22%, а накопичувальний внесок внесуть до складу єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, умови виходу на пенсію для українців зміняться вже 2024 року, оскільки підвищаться вимоги щодо страхового стажу. Також Фокус розповідав, яка помилка в трудовій книжці залишить українців без пенсійних виплат.