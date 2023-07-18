Газ уже не помощник: РФ считает убытки из-за отказа Европы от российских энергоносителей

По подсчетам аналитиков, в 2021 год Россия добыла 762 млрд кубометров, а значит, что суммарно за два года страна потеряет 152 млрд кубометров объемов добычи природного газа.

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По итогам первого полугодия 2023 года экспорт российского газа в Европу сократился почти на 40 млрд кубометров, а в целом за год добыча энергоресурса в РФ снизится еще на 62 млрд. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

"В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что добыча природного газа в России по итогам этого года снизится на 62 млрд кубометров по сравнению с прошлогодними показателями: с 672 млрд кубометров в 2022 году до 610 млрд кубометров в этом году.

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Как подсчитали аналитики, в довоенный 2021 год Россия добыла 762 млрд кубометров, а значит, что суммарно за два года, РФ потеряет 152 млрд кубометров объемов добычи природного газа.

Отметим, что еще в марте исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль говорил, что международные санкции против экспорта российских энергоносителей достигли двух целей — стабилизации нефтяных рынков и сокращения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.

К слову, после потери европейского рынка для сбыта своих энергоресурсов РФ по итогам 2023 года заработает всего 30 миллиардов долларов на продажах газа. Хотя еще в 2022 году российский монополист "Газпром" заработал 122 миллиарда долларов за счет продажи "голубого топлива" европейским партнерам. Компенсировать финансовые потери Россия хочет за счет Китая, которому собирается поставить к концу 2023 года 22 миллиарда кубометров газа.

Также Фокус недавно анализировал, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины.