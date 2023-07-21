Пришел в ломбард — купил краденое: защищает ли закон украинцев от подобных историй
Не секрет, что иногда ломбарды используют преступники для реализации награбленного. Эти заведения не дают покупателям залогового имущества гарантий, что та или иная вещь не краденая. Юристы говорят: механизмы защиты прав потребителей в этой сфере действенны. Однако соглашаются, что законодательство следовало бы улучшить.
В целом механизм защиты потребителей в случае противоправных действий ломбардов работает и является довольно действенным, говорит адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный. И большинство судебных дел решаются в пользу потребителей. Об этом пишет Фокус в новой статье "Золото, айфоны, техника: почему эксперты пророчат ломбардам светлое будущее".
По словам Дмитрия Лазебного, судебные дела с участием ломбардов чаще всего касаются:
- признания недействительным договоров о предоставлении кредитов и обеспечительных договоров;
- возмещения убытков в связи с невозвратом сданных в ломбард вещей.
По мнению Дмитрия Лазебного, закон защищает украинцев от перепродажи краденых вещей ломбардами. Он отметил, что согласно ст. 388 ГК Украины, если имущество по возмездному договору приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник имеет право истребовать это имущество от приобретателя только в случае, если имущество:
- было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;
- было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;
- выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение не по их воле другим путем.
Человек, который найдет украденные у него вещи в ломбарде, имеет право истребовать их.
"Также в соответствии со ст. 661 ГК Украины, в случае изъятия по решению суда товара у покупателя в пользу третьего лица на основаниях, возникших до продажи товара, продавец должен возместить покупателю причиненные ему убытки, если покупатель не знал или не мог знать о наличии этих оснований", — отметил адвокат.
То есть если вы найдете свои вещи в ломбарде, то имеете право истребовать их в свою пользу. Так же если вы приобрели вещь в ломбарде, которая является краденой и у вас ее изъяли, то имеете право на компенсацию убытков, в том числе и стоимости товара.
По мнению адвоката Валерия Кострюкова, улучшить защиту украинцев от использования ломбардов для легализации краденого можно, если переписать ЗУ "О финансовых услугах и финансовых компаниях" в части ломбардных операций, а именно — убрать из него уголовные и коррупционные риски. Изменения нужно готовить при участии финансистов, прокуроров, адвокатов-практиков и антикоррупционных органов, добавил адвокат.Важно
Фокус ранее писал, что условия потребительских кредитов в течение полномасштабной войны почти не изменились, а процентные ставки, как правило, даже стали меньше, говорит юрист Василий Гаращак. По его наблюдениям, некоторые компании возобновили практику "акционных" процентов, что дополнительно стимулирует спрос.
Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона, который предлагает ограничить ставки по кредитам для финансовых компаний, подавать данные о заемщике как минимум в одно бюро кредитных историй и принимать во внимание кредитную историю. Его принятие выровняет условия кредитования банков и МФО, говорят специалисты.