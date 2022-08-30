Без быстрых кредитов: почему в Украине закрываются ломбарды

НБУ регулярно сообщает об аннулировании лицензий финкомпаний и ломбардов. Что происходит с ломбардами, а также с заемщиками микрофинансовых структур после того, как кредиторы попадают под санкции регулятора.

В августе лицензии 22 финкомпаниям и 13 ломбардам НБУ аннулировал из-за несоблюдения требований законодательства. Об этом пишет Фокус в своем новом обзоре "Деньги — не занимать. Почему в Украине все чаще закрываются ломбарды".

"Финансовые компании и ломбарды, к которым применены меры в августе этого года, практически не ведут деятельности, не общаются с регулятором, не представляют отчетности и т.д. Именно поэтому им временно остановлены лицензии с возможностью устранить нарушения и возобновить деятельность", — комментируют свое решение в Нацбанке.

В НБУ уточняют, что лицензии ломбардам и МФО могут быть аннулированы в следующих случаях:

получив лицензию, финучреждение не приступило к деятельности и не предоставило ни одной финансовой услуги в течение года

финкомпания не привела свою структуру собственности в соответствие с требованиями относительно прозрачности.

В обзоре "Деньги — не занимать. Почему в Украине все чаще закрываются ломбарды" Фокус также делает предположение, что количество игроков на рынке микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов в Украине может и далее сокращаться.

"Во время войны мы наблюдаем существенное уменьшение как спроса потребителей на услуги небанковских финансовых учреждений, так и приостановку деятельности со стороны последних", — делятся наблюдениями в Нацбанке. В НБУ добавляют, что потребители сегодня более склонны пользоваться банковскими услугами, которые обеспечивают первоочередные потребности в расчетах. При этом, на услуги небанковских финансовых учреждений, особенно тех, которые кредитуют физлиц, спрос снизился.

В ситуация снижения спроса и военных рисков, по оценке НБУ, в первую очередь страдают те учреждения, у которых и до войны были проблемы с платежеспособностью, исполнением нормативов и требований законодательства. Их уход с рынка вполне вероятен. Однако это не обнуляет долги их клиентов.

"Выполнять обязательства по договору потребительского кредитования заемщик должен даже если у компании [кредитора] приостановлена ​​лицензия, — объясняют в НБУ. — То есть, приостановка лицензии означает запрет на заключение новых договоров, а не на выполнение действующих".

Как уже писал Фокус, что украинцы в 2021 году оформили микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен.

Также Фокус сообщал, что долги украинцев за коммунальные услуги за время войны могли вырасти до 100 млрд грн.

Напомним, недавно Национальный банк Украины применил меры влияния сразу к нескольким компаниям, среди которых харьковский крупный ломбард "Любий друже".