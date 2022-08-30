Без швидких кредитів: чому в Україні зачиняються ломбарди

НБУ регулярно повідомляє про анулювання ліцензій фінкомпаній і ломбардів. Що відбувається з ломбардами, а також із позичальниками мікрофінансових структур після того, як кредитори підпадають під санкції регулятора.

У серпні ліцензії 22 фінкомпаніям і 13 ломбардам НБУ анулював через недотримання вимог законодавства. Про це пише Фокус у своєму новому огляді "Гроші — не позичати. Чому в Україні все частіше зачиняються ломбарди".

"Фінансові компанії та ломбарди, щодо яких вжито заходів у серпні цього року, практично не ведуть діяльності, не спілкуються з регулятором, не подають звітності тощо. Саме тому їм тимчасово зупинено ліцензії з можливістю усунути порушення та відновити діяльність", — коментують своє рішення в Нацбанку.

У НБУ уточнюють, що ліцензії ломбардам і МФО можуть бути анульовані в таких випадках:

отримавши ліцензію, фінустанова не приступила до діяльності й не надала жодної фінансової послуги протягом року;

фінкомпанія не привела свою структуру власності у відповідність щодо вимог із прозорості.

В огляді "Гроші — не позичати. Чому в Україні все частіше зачиняються ломбарди" Фокус також робить припущення, що кількість гравців на ринку мікрофінансових організацій (МФО) і ломбардів в Україні може й надалі скорочуватися.

"Під час війни ми спостерігаємо суттєве зменшення як попиту споживачів на послуги небанківських фінансових установ, так і зупинення діяльності з боку останніх", — діляться спостереженнями в Нацбанку. У НБУ додають, що споживачі сьогодні схильні користуватися банківськими послугами, які забезпечують першочергові потреби в розрахунках. При цьому на послуги небанківських фінансових установ, особливо тих, що кредитують фізосіб, попит знизився.

У ситуація зниження попиту й воєнних ризиків, за оцінкою НБУ, насамперед страждають ті установи, у яких і до війни були проблеми з платоспроможністю, виконанням нормативів і вимог законодавства. Їхній відхід із ринку цілком імовірний. Однак це не обнуляє борги їхніх клієнтів.

"Виконувати зобов'язання за договором споживчого кредитування позичальник має, навіть якщо в компанії [кредитора] припинено ліцензію, — пояснюють у НБУ. — Тобто припинення ліцензії означає заборону на укладання нових договорів, а не на виконання чинних".

Як уже писав Фокус, українці 2021 року оформили мікрокредити на рекордні 49 млрд гривень.

Також Фокус повідомляв, що борги українців за комунальні послуги за час війни могли зрости до 100 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України застосував заходи впливу одразу щодо кількох компаній, серед яких харківський великий ломбард "Любий друже".