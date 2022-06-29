Грошей немає і не буде: в Україні збанкрутував великий ломбард

В НБУ повідомили, що анулювали ліцензію харківського ломбарду "Любий друже" та назвали причину, чому ломбард більше не зможе видавати кредити.

Національний банк України застосував заходи впливу одразу до кількох компаній, серед яких ломбард "Любий друже". "Трьом установам відкликано (анульовано) ліцензії, а одному — тимчасово зупинено ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Такі рішення Комітет із нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 24 червня 2022 року", — йдеться у повідомленні НБУ.

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Там пояснили, що в компанії "Ломбард "Любий друже", Даниленко та компанія" була відкликана (анульована) ліцензія на надання коштів у кредит, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Раніше минулого року, в грудні, Національний банк застосував до цього ломбарду міру впливу у вигляді зобов'язання усунути порушення та їх причини терміном до 28 січня 2022 року. Проте ломбард не усунув порушень — не виконав вимог законодавства щодо підтримки мінімально встановленого розміру власного капіталу.

[ + – ] Ломбарди зазвичай видають кредити під заставу золота й інших цінностей, а ставка нараховується щодня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у грудні 2021 року ВРУ ухвалила закон "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Новий закон встановив пропорційні вимоги до мінімального розміру власного капіталу фінкомпаній і ломбардів залежно від послуг. Власний капітал ломбарду, який надає виключно послуги кредитування, має становити 1 млн грн.

Як правило, ломбарди в Україні кредитують під заставу наданої клієнтом техніки та золота, а процентна ставка нараховується щодня на суму кредиту, яка розраховується на основі проведеної оцінки застави. Також зазвичай термін кредитування становить від 1 до 30 днів із можливістю продовження на новий період.

Ломбард "Любий друже" у Харкові мав 15 відділень, а основною послугою ломбарду було видавання кредитів фізособам під заставу коштовностей і техніки. Станом на 29 червня мобільні номери відділень ломбарду відключені, а на сайті більше немає доступу до даних про фінансову звітність ломбарду за 2020 рік та інші періоди.

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Мегабанк визнали неплатоспроможним: що це означає для вкладників

Також на сайті ломбарду є оголошення від 3 березня про те, що відділення тимчасово припиняють роботу, а клієнтам, які уклали кредитні договори до 24 лютого, з 24 лютого 2022 року не нараховуватимуться відсотки.

Раніше Фокус писав, що НБУ 2 червня визнав неплатоспроможним харківський "Мегабанк", а з 21 червня вкладники цього банку почали отримувати компенсацію за своїми вкладами в цьому банку через мережу банків-агентів.

Як повідомлялося, НБУ виключив із реєстру сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок і 24 лізингові компанії.