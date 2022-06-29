Денег нет и не будет: в Украине обанкротился крупный ломбард

В НБУ сообщили, что аннулировали лицензию харьковского ломбарда "Любий друже" и назвали причину, почему ломбард больше не сможет выдавать кредиты.

Национальный банк Украины применил меры влияния сразу к нескольким компаниям, среди которых ломбард "Любий друже". "Трем учреждениям отозваны (аннулированы) лицензии, а одному – временно остановлена ​​лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 24 июня 2022 года", — говорится в сообщении НБУ.

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Там объяснили, что у компании "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компания" была отозвана (аннулирована) лицензия на предоставление средств в кредит, в том числе, и на условиях финансового кредита. Ранее в прошлом году, в декабре, Национальный банк применил к этому ломбарду меру влияния в виде обязательства устранить нарушения и их причины в срок до 28 января 2022 года. Однако ломбард не устранил нарушений – не выполнил требований законодательства по поддержанию минимально установленного размера собственного капитала.

[ + – ] Ломбарды обычно выдают кредиты под залог золота и других ценностей, а ставка начисляется ежедневно Фото: Скриншот

Напомним, в декабре 2021 года ВРУ приняла закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Новый закон установил пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг. Собственный капитал ломбарда, который предоставляет исключительно услуги кредитования, должен составлять 1 млн. грн.

Как правило, ломбарды в Украине кредитуют под залог предоставленной клиентом техники и золота, а процентная ставка начисляется ежедневно на сумму кредита, которая рассчитывается на основе проведенной оценки залога. Также обычно срок кредитования составляет от 1 до 30 дней с возможностью продления на новый период.

У ломбарда "Любий друже" в Харькове было 15 отделений, а основной услугой ломбарда была выдача кредитов физлицам под залог драгоценностей и техники. По состоянию на 29 июня, мобильные номера отделений ломбарда отключены, а на сайте больше нет доступа к данным о финансовой отчетности ломбарда за 2020 год и другие периоды.

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Мегабанк признали неплатежеспособным: что это значит для вкладчиков

Также на сайте ломбарда есть объявление от 3 марта о том, что отделения временно приостанавливают работу, а клиентам, заключившим кредитные договора до 24 февраля, с 24 февраля 2022 года не будут начисляться проценты.

Ранее Фокус писал, что НБУ 2 июня признал неплатежеспособным харьковский "Мегабанк", а с 21 июня вкладчики этого банка начали получать компенсацию по своим вкладам в этом банке через сеть банков-агентов.

Как сообщалось, НБУ исключил из реестра семь финансовых компаний, 62 ломбарда, 70 кредитных союзов и 24 лизинговых компании.