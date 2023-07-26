Связали руки агрессору: почему Россия угрожает выйти из состава МВФ и при чем здесь США

Некоторым депутатам страны-агрессора очень не нравится, что Россию "лишили" права на самостоятельную финансовую политику.

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Группа депутатов Коммунистической партии РФ (КПРФ) предлагает Госдуме отменить постановление о членстве страны в нескольких международных финансовых организациях. Соответствующий проект решения появился на сайте Госдумы.

Речь идет о выходе России из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития. Коммунисты считают, что все эти организации проводят неправильную политику в отношении РФ по требованиию Соединенных Штатов Америки.

Депутаты, например, возмущаются тем фактом, что участие в МВФ обязывает Россию "придерживаться такой валютной политики, которая лишает ее валютной самостоятельности". Например, РФ нельзя в ручном порядке повышать или снижать обменный курс рубля. Кроме того властям приходится "привязывать" обменный курс рубля к иностранной валюте.

Отметим, что страна-агрессор стала членом Международного валютного фонда еще в 1992 году. Всего в организацию входят 190 стран.

"Черный список" FATF и Россия

После того, как РФ развязала полномасштабную войну, Украина неоднократно настаивала на том, чтобы внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Однако в годовщину полномасштабного вторжения в FATF пока ограничились бессрочной приостановкой членства России в этой организации.

При этом, как считает глава Национального банка Украины Андрей Пышный, если исключить Россию из FATF и занести страну в "черный список" — это позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, которые создает РФ, а еще сильно усилит позиции санкционного режима "коалиции".

"Этот шаг усложнит попытки России покупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний. Поскольку потребует от финансовых учреждений применения повышенных протоколов контроля за операциями, которые могут иметь связь с Россией", — говорил он в июне 2023 года.

Напомним также, что в конце июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.