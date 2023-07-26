Зв'язали руки агресору: чому Росія погрожує вийти зі складу МВФ і до чого тут США

Деяким депутатам країни-агресора дуже не подобається, що Росію "позбавили" права на самостійну фінансову політику.

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Група депутатів Комуністичної партії РФ (КПРФ) пропонує Держдумі скасувати постанову про членство країни в кількох міжнародних фінансових організаціях. Відповідний проект рішення з'явився на сайті Держдуми.

Йдеться про вихід Росії зі складу Міжнародного валютного фонду (МВФ), Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Комуністи вважають, що всі ці організації проводять неправильну політику щодо РФ на вимогу Сполучених Штатів Америки.

Депутати, наприклад, обурюються тим фактом, що участь у МВФ зобов'язує Росію "дотримуватися такої валютної політики, яка позбавляє її валютної самостійності". Наприклад, РФ не можна в ручному порядку підвищувати або знижувати обмінний курс рубля. Крім того, владі доводиться "прив'язувати" обмінний курс рубля до іноземної валюти.

Зазначимо, що країна-агресор стала членом Міжнародного валютного фонду ще 1992 року. Загалом до організації входять 190 країн.

"Чорний список" FATF і Росія

Після того, як РФ розв'язала повномасштабну війну, Україна неодноразово наполягала на тому, щоб внести Росію до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Однак у річницю повномасштабного вторгнення у FATF поки що обмежилися безстроковим призупиненням членства Росії в цій організації.

Водночас, як вважає голова Національного банку України Андрій Пишний, якщо виключити Росію з FATF і занести країну до "чорного списку" — це дасть змогу захистити глобальну фінансову систему від ризиків, які створює РФ, а ще сильно посилить позиції санкційного режиму "коаліції".

"Цей крок ускладнить спроби Росії купувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній. Оскільки вимагатиме від фінансових установ застосування підвищених протоколів контролю за операціями, які можуть мати зв'язок із Росією", — говорив він у червні 2023 року.

Нагадаємо також, що наприкінці червня посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У Європейській комісії вважають, що це дасть змогу посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.