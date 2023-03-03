Черный список FATF и Россия: когда страна-агрессор составит компанию Ирану и Северной Корее

После начала полномасштабного вторжения Украина неоднократно настаивала на включении России как страны-террориста к черному списку Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). В финансовых кругах это эквивалентно клейму страны-изгоя, с которой избегают вести любые дела. Почему FATF до сих пор не применила к России эту меру воздействия и когда это может произойти.

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в FATF пока ограничились бессрочной приостановкой членства России в этой организации. В своем новом обзоре "Россия и грязные деньги. Когда страна-агрессор окажется в черном списке FATF", Фокус анализирует возможные последствия этого шага.

Как отметил в комментарии Фокусу Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", приостановка членства России в FATF означает, что все субъекты, совершая любые транзакции с российской банковской системой, должны проявлять осторожность.

"Сейчас большинство стран понимают реалии войны России против Украины и риски, которые представляет государство агрессор для международной финансовой системы, — комментирует собеседник Фокуса. — Все государства мира, в том числе и те, которіе до сих пор не ввели никаких санкций против РФ, будут вынуждены применять усиленную проверку любых транзакций, связанных с финансовой системой РФ и это должно ослабить экономику России и добавить ей проблем с финансированием войны".

[ + – ] Есть надежда, что меры со стороны FATF будут ослаблять экономику России и усложнят финансирование войны Фото: Bloomberg

Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день примененные FATF в отношении России средства воздействия, скорее, выглядят как полумеры. Как отметил в комментарии Фокусу Боярчуков, приостановка членства России в FATF не тождественна включению ее в черный список, а выступает промежуточным этапом. Поэтому такое решение является, скорее всего, не полной победой для Украины.

Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков объясняет, что для отнесения РФ к черному списку FATF она должна отвечать определенным критериям, таким, как отсутствие внутренней системы борьбы с отмыванием денег, идентификации банковских клиентов и т.д. Формально такие системы контроля в России действуют и именно это, очевидно, воспрепятствовало применению к стране-агрессору более жестких мер. Но следует ожидать, что теперь соответствующие функции в РФ начнут деградировать.

"Исключение РФ из участников FATF, означает прекращение обмена с ней информацией от большинства стран членов. Соответственно, теперь в РФ эффективно бороться с отмыванием денег будет сложнее, а это первый шаг к черному списку", — объясняет действие механизма Виталий Шапран.

Дальнейшее развитие событий, по мнению Шапрана, будет зависеть от поведения российских властей. И здесь эксперт вспоминает о появлении совместных экономических проектов между Россией и Талибаном и Ираном, в контексте чего черный список выглядит не таким уж далеким, как кажется некоторым чиновникам FATF, пока оценивающим РФ по формальным признакам.

Напомним, оружием российского терроризма в Украине стали иранские ударные беспилотники Shahed. А СМИ в последнее время пестрят сообщениями об углублении партнерства между Россией и Ираном, в том числе и в военной плоскости. Это усиливает напряжение в регионе и вызывает беспокойство у мирового сообщества.

Уточним , по состоянию на данный момент Иран, предоставляющий России ударные беспилотники, находится в черном списке FATF вместе с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Мьянмой.

[ + – ] У России с Ираном – страной из черного списка FATF – много совместных проектов Фото: РИА Новости

С другим участником черного списка — КНДР — у России тоже в последнее время углубляются отношения. Как сообщал Фокус со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 января заявил, что Северная Корея поставила ППК "Вагнера" ракеты для ведения боевых действий РФ против Украины.

Не исключено, что подобные связи со странами из черного списка FATF поспособствуют скорейшему попаданию России в эту "плохую компанию". Однако путь может растянуться на годы. Тот же Иран FATF внесла в свой черный список в феврале 2020 года после многократных предупреждений и тщетного ожидания реакции на них.

Максим Боярчуков отмечает, что внесение России в черный список FATF станет принципиальным, адекватным и важным шагом. Именно поэтому Украина продолжит на этом настаивать. По мнению собеседника Фокуса последствия попадания РФ в черный список FATF будут следующими:

создание универсального контроля над российской финансовой системой;

усложнение для агрессора поиска инструментов обхода санкций;

ограничение международной торговли;

затруднение в получении платежей за экспорт и осуществлении платежей за импорт;

ускорение оттока капитала из страны.

Ранее Фокус выяснял, как и когда арестованные за границей российские активы смогут передать на восстановление Украины.