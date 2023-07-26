Негосударственные пенсионные фонды: могут ли они обеспечить украинцам достойные пенсии

Третий уровень пенсионной системы в Украине — частные пенсионные накопления — представлен негосударственными пенсионными фондами. Их участниками сегодня являются 887,5 тыс. человек. Основная задача НПФ — защитить деньги вкладчиков от обесценивания пока они не выйдут на заслуженный отдых.

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В Украине насчитывается 63 негосударственных пенсионных фонда (НПФ), 40 из них сконцентрированы в Киеве. Остальные разбросаны в восьми регионах страны. Об этом пишет Фокус в новой статье "А пенсия, как в Евросоюзе. Могут ли украинцы планово увеличить выплаты".

Различают открытые (доступны для всех желающих), корпоративные и профессиональные (для людей, которые работают на одном предприятии или объединены одной профессией) НПФ. Активами фондов управляют компании по управлению активами. По данным УАИБ, 30 КУА управляют активами 46-ти открытых НПФ, три — активами трех корпоративных НПФ и шесть — активами шести профессиональных НПФ.

По данным НКЦБФР, пенсионные выплаты, взносы и активы НПФ демонстрируют стабильный рост три года подряд

По итогам 1 квартала 2023-го, НПФ охватили 887,5 тыс. человек. Количество заключенных пенсионных контрактов по состоянию на апрель составляет 96,1 тысячи. Большинство участников НПФ — это физические лица (с ними заключено 89,3 тыс. контрактов). Среди участников преобладают люди в возрасте 25-50 лет (50,2%), чуть больше четверти — 50-60 лет, примерно столько же в категории 60+. Доля лиц до 25 лет составляет всего 0,5%.

Сумма пенсионных взносов на начало апреля 2023-го составляла 2,87 млрд грн, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время пенсионные выплаты составили 1,5 млрд грн (рост — 13,6%).

Больше всего НПФ инвестируют в ОВГЗ и в денежные средства на счетах в банках.

Чтобы защитить вложения граждан от инфляции, КУА инвестируют средства в инструменты с минимальной степенью риска. Так, на конец марта этого года структура инвестирования средств НПФ выглядела так:

государственные ценные бумаги (ОВГЗ) — 45,1%;

денежные средства на счетах в банках — 42,4%;

облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты Украины — 6,7%;

объекты недвижимости — 2,5%;

дебиторская задолженность — 1,3%.

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Пенсии в Украине: будут ли повышать пенсионерам выплаты в августе 2023 года

Общая чистая стоимость активов 56 НПФ-участников Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса по состоянию на конец июня 2023-го составила 2542,87 млн грн. В соответствии с показателями на конец предыдущего месяца, стоимость выросла на 26,23 млн грн. Львиная доля фондов завершили прошлый месяц с увеличением чистой стоимости единицы пенсионных взносов, только 17 зафиксировали уменьшение. При этом диапазон изменения ЧВО колебался от +3,59% до -0,78%, добавляют в УАИБ.

Доля лиц в возрасте до 25 лет составляет лишь 0,5% участников негосударственного пенсионного обеспечения Фото: Getty Images

Ранее эксперты рассказывали Фокусу, что в Украине действует достаточно успешная западная модель негосударственного пенсионного обеспечения. В частности, как пояснил председатель правления Growford Institute Виталий Ломакович, до сих пор в Украине ни один из НПФ не обанкротился. "В целом, НПФы имеют очень слаженную рабочую систему, в частности по обработке большого количества персональных данных, персонализации уплаченных взносов, осуществление расходов на контроль за инвестициями и деятельностью других субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе, и со стороны государства", — говорит Виталий Ломакович.

Напомним, до полномасштабного вторжения размер минимальной пенсии повышался дважды в год — 1 июля и 1 декабря, когда пересматривался соответствующий размер минимального прожиточного минимума. В 2023 году соответствующие показатели заморожены. Минимальная пенсия в Украине с начала года составляет почти 2 100 гривен и будет оставаться на этом же уровне до конца года.

Также Фокус писал, что правительство намерено провести верификацию социальных выплат, в том числе пенсионерам. Таким образом, в выплатах могут отказать в случае выявления ошибок в документах о назначении пенсии, в случае установления, что пенсионер перебрался на постоянное место жительства за границу и др.