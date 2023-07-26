Недержавні пенсійні фонди: чи можуть вони забезпечити українцям достойні пенсії

Третій рівень пенсійної системи в Україні — приватні пенсійні накопичення — представлений недержавними пенсійними фондами. Їх учасниками сьогодні є 887,5 тис. осіб. Основне завдання НПФ — захистити гроші вкладників від знецінення доки вони не вийдуть на заслужений відпочинок.

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В Україні нараховується 63 недержавні пенсійні фонди (НПФ), 40 з них сконцентровані у Києві. Решта розкидані у восьми регіонах країни. Про це пише Фокус у новій статті "А пенсія, як в Євросоюзі. Чи можуть українці планово збільшити виплати".

Розрізняють відкриті (доступні для всіх охочих), корпоративні та професійні (для людей, які працюють на одному підприємстві чи об’єднані однією професією) НПФ. Активами фондів управляють компанії з управління активами. За даними УАІБ, 30 КУА управляють активами 46-ти відкритих НПФ, три – активами трьох корпоративних НПФ та шість – активами шести професійних НПФ.

За даними НКЦПФР, пенсійні виплати, внески та активи НПФ демонструють стабільший ріст три роки поспіль

За підсумками 1 кварталу 2023-го, НПФ охопили 887,5 тис. осіб. Кількість укладених пенсійних контрактів станом на квітень складає 96,1 тисячі. Більшість учасників НПФ — це фізичні особи (з ними укладено 89,3 тис. контрактів). З-поміж учасників переважають люди віком 25-50 років (50,2%), трохи більше чверті — 50-60 років, приблизно стільки ж у категорії 60+. Частка осіб до 25 років складає лише 0,5%.

Сума пенсійних внесків на початок квітня 2023-го становила 2,87 млрд грн, збільшившись на 6,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. У той же час пенсійні виплати склали 1,5 млрд грн (ріст — 13,6%).

Найбільше НПФ інвестують в ОВДП та в грошові кошти на рахунках у банках.

Аби захистити вкладення громадяни від інфляції, КУА інвестують кошти в інструменти з мінімальним ступенем ризику. Так, на кінець березня цього року структура інвестування коштів НПФ виглядала так:

державні цінні папери (ОВДП) — 45,1%;

грошові кошти на рахунках у банках — 42,4%;

облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України — 6,7%;

об’єкти нерухомості — 2,5%;

дебіторська заборгованість — 1,3%.

Важливо

Пенсії в Україні: чи будуть підвищувати пенсіонерам виплати у серпні 2023 року

Загальна чиста вартість активів 56 НПФ-учасників Української асоціації інвестиційного бізнесу станом на кінець червня 2023-го становила 2542,87 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, вартість зросла на 26,23 млн грн. Левова частка фондів завершили минулий місяць зі збільшенням чистої вартості одиниці пенсійних внесків, лише 17 зафіксували зменшення. При цьому діапазон зміни ЧВО коливався від +3,59% до -0,78%, додають в УАІБ.

Частка осіб у віці до 25 років становить лише 0,5% учасників недержавного пенсійного забезпечення Фото: Getty Images

Раніше експерти розповідали Фокусу, що в Україні діє досить успішна західна модель недержавного пенсійного забезпечення. Зокрема, як пояснив голова правління Growford Institute Віталій Ломакович, досі в Україні жоден із НПФ не збанкрутував. "Загалом, НПФи мають дуже злагоджену, робочу систему, зокрема з обробки великої кількості персональних даних, персоналізації сплачених внесків, здійснення витрат на контроль за інвестиціями й діяльністю інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі, і з боку держави", — каже Віталій Ломакович.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік – 1 липня та 1 грудня, коли переглядався відповідний розмір мінімального прожиткового мінімуму. У 2023 році відповідні показники заморожені. Мінімальна пенсія в Україні з початку року становить майже 2 100 гривень і залишатиметься на цьому ж рівні до кінця року.

Також Фокус писав, що уряд має намір провести верифікацію соціальних виплат, в тому числі пенсіонерам. Таким чином, у виплатах можуть відмовити у разі виявлення помилок у документах про призначення пенсії, у випадку встановлення, що пенсіонер перебрався на постійне місце проживання за кордон та ін.