Постепенно будет снижаться: эксперт рассказала, каким будет курс доллара в августе

Снижение курса доллара будет длительным, по мнению банкира Анны Золотько, из-за динамичного роста курса в прошлом месяце. Банки начали пересматривать ставки по депозитам в гривне.

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Банкир Анна Золотько считает, что с 1 августа в Украине начнет снижаться наличный курс доллара. Об этом она сообщила в комментарии "24 каналу".

По ее словам, в первой половине недели произошел процесс роста валюты, который стимулировался ожиданиями относительно повышения учетной ставки НБУ. В частности курс на наличном рынке вырос до 37,5 гривны за доллар. Однако наличный курс будет снижаться. Из-за динамичного роста курса в прошлом месяце этот процесс может быть длительным.

"Наличный курс продажи доллара на этой неделе будет находиться в пределах коридора 37,1 — 37,6 гривны за доллар", — сказала Анна Золотько.

Она отметила, что банки начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки. Поэтому нужно время для оценки реального влияния этого процесса на интерес украинцев к вкладам в гривне.

Анна Золотько добавила, что на прошлой неделе, по данным НБУ, почувствовался спрос со стороны населения на наличную валюту. В частности, тогда дневной объем продаж по сравнению со средними показателями июля вырос на 6-8 миллионов долларов.

Напомним, 19 июля заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил о видении предпосылок по отмене фиксированного курса гривны к доллару. В частности, изменение стратегии может произойти еще до окончания полномасштабной войны. Он отметил, что Нацбанк будет держать ситуацию на рынке под контролем, поэтому возвращение к прежнему курсу доллара будет происходить постепенно.

В начале июля Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать какую угодно сумму иностранной валюты со своих счетов в банках. Так решение приняли для того, чтобы расширить предложение банкнот иностранной валюты без износа и стабилизировать ситуацию с обменом наличной валюты